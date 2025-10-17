Κωνσταντόπουλος για Αλέξη Τσίπρα: «Έχω κι εγώ τις ευθύνες μου γιατί τον στήριξα»

0

«Δεν έβλεπα τα στοιχεία του παλαιού αμοραλισμού, που τώρα εμφανίζεται ως δήθεν νέος πατριωτισμός»

Σφοδρή κριτική για τον Αλέξη Τσίπρα και το πολιτικό σύστημα της χώρας άσκησε ο Νίκος Κωνσταντόπουλος, κάνοντας λόγο για έναν παλαιό αμοραλισμό, που τώρα εμφανίζεται ως «δήθεν νέος πατριωτισμός».

Εντός του πλαισίου συζήτησης αναφορικά με το αν οι ισχυρές μονοκομματικές κυβερνήσεις λογοδοτούν, ο κ. Κωνσταντόπουλος άσκησε κριτική τόσο στον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και στον Αλέξη Τσίπρα.

Συγκεκριμένα, μιλώντας για τον πρώην πρωθυπουργό είπε:

«Λογοδότησε πουθενά ο κ. Τσίπρας; Διαβάζω τις δηλώσεις του και δεν βλέπω τον όρο ως στάση ζωής "αισθάνομαι υπεύθυνος, λογοδοτώ, δίνω εξηγήσεις, αναλαμβάνω την ευθύνη"».

«Δεν χρειάζεται μια εξήγηση στον λαό;», συνέχισε ο κ. Κωνσταντόπουλος αναφερόμενος στη συνεργασία του πρώην πρωθυπουργού με τους Ανεξάρτητους Έλληνες.

«Έχει προσωποκεντρική πολιτική και τακτική και είναι εμφανές αυτό από ένα σημείο και πέρα σε όλους και σε μένα που δεν το έβλεπα νωρίτερα και έχω κι εγώ τις ευθύνες μου γιατί τον στήριξα, γιατί δεν έβλεπα τα στοιχεία του παλαιού αμοραλισμού, που τώρα εμφανίζεται ως δήθεν νέος πατριωτισμός», είπε μεταξύ άλλων ο κ. Κωνσταντόπουλος.

«Πατριωτισμός δεν είναι ο εαυτός μου, πατριωτισμός είναι να μπορώ να διαμορφώσω ένα συλλογικό αίσθημα ανατροπής, εξέλιξης, ανάπτυξης, σύνθεσης των δυνατοτήτων μιας χώρας», πρόσθεσε ο κ. Κωνσταντόπουλος κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στο One Channel.

«Παιχνίδια εξουσίας μπορεί να παίζουν πολλοί. Εκείνοι που καταξιώνονται είναι αυτοί που προσφέρουν έναν άλλο ρόλο παιδαγωγικό της πολιτικής. Η πολιτική διαμορφώνει φρόνημα και ιδέες. Οι ιδέες δεν είναι σκιαμαχία, είναι αυτές για τις οποίες οι πολίτες θυσιάζουν το πολυτιμότερο αγαθό που έχουν. Θυσιάζουν τη ζωή τους», συνέχισε.

«Στην πολιτική πρέπει να μπαίνεις με διάθεση να προσφέρεις και όχι να βγαίνεις πλούσιος. Στην πολιτική δεν επιτρέπονται τα πάντα, απεναντίας επιβάλλονται εκείνα που εξοβελίζονται από τον δημόσιο βίο, η υπευθυνότητα, η συνέπεια, η αγωνιστικότητα, η προσφορά», κατέληξε.