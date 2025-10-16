Γεωργιάδης για την ένταση έξω από το «Αττικόν»: Οι της αριστεράς ζουν από τη μιζέρια, πουλάνε μιζέρια – Αχάριστοι αγνώμονες και αχαΐρευτοι

0

«Η χώρα καταστράφηκε γιατί τα τελευταία 50 χρόνια χαϊδεύουν την αριστερά»

Σφοδρή κριτική σε όσους πραγματοποίησαν συγκέντρωση έξω από το νοσοκομείο Αττικόν με αφορμή την επίσκεψη του πρωθυπουργού για τα εγκαίνια της ανακαινισμένης μονάδας ΤΕΠ και της νέας πανεπιστημιακής ογκολογικής κλινικής, η οποία χρηματοδοτήθηκε από δωρεά του Αθανάσιου Μαρτίνου, άσκησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε πως «μαζεύτηκαν περίπου 100 άτομα, από τα οποία του νοσοκομείου ήταν ζήτημα να ήταν 40. Οι της αριστεράς ζουν από τη μιζέρια, πουλάνε μιζέρια, δεν μπορούν να πουν ότι έγιναν φανταστικά ΤΕΠ στο Αττικόν».

Ο υπουργός Υγείας υπογράμμισε ότι «η αριστερά είναι μεγάλο πρόβλημα, γιατί όποιος δηλώνει αριστερός σημαίνει ότι δεν θέλει να χαρεί στη ζωή του. Τους δείχνεις τα ΤΕΠ 800 τ.μ., που έως το τέλος Οκτωβρίου θα διαθέτουν 36 κρεβάτια ταυτόχρονης εξέτασης, προσθέτεις γιατρούς και τραυματιοφορείς, αποκτάς ειδικά μηχανήματα και επενδύεις 2,6 εκατ. ευρώ από το κράτος για να μην ταλαιπωρούνται οι ασθενείς, και εγκαινιάζεις την αρτιότερη πανεπιστημιακή μονάδα για ογκολογικούς ασθενείς».

Αναφερόμενος στον ισχυρισμό ότι το Αττικόν διαθέτει 120 ράντζα, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε: «Αυτό έγινε για πρώτη φορά χθες; Αυξήθηκαν γιατί αυξήθηκε η ροή των ασθενών. Έχω ενώσει το Λοιμωδών με το Αττικόν για να προσθέσω 130 κρεβάτια στην παθολογική κλινική, ενώ το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος κατασκευάζει κοιτώνες γιατρούς για να απελευθερώσουμε άλλες 53 κλίνες. Το γνωρίζουν ο σύλλογος εργαζομένων και τα κόμματα, αλλά διαμαρτύρονται γιατί είναι μίζεροι. Τους έχω σιχαθεί πια αυτούς».

Ο κ. Γεωργιάδης πρόσθεσε ότι όταν έφυγε ο πρωθυπουργός και προσκάλεσε το σωματείο εργαζομένων, «δεν ήρθαν». Συμπλήρωσε δε: «Οι πολλές ευγένειες με την αριστερά μας έφεραν εδώ. Η χώρα καταστράφηκε γιατί τα τελευταία 50 χρόνια χαϊδεύουν την αριστερά. Εγώ δεν θα το κάνω αυτό. Αντί να έρθουν σε μια ημέρα χαράς και να πουν ευχαριστώ στον Αθανάσιο Μαρτίνο, έκατσαν και διαμαρτύρονταν, αχάριστοι αγνώμονες και αχαΐρευτοι».

Σε ό,τι αφορά τον πόνο των ασθενών, ο υπουργός τόνισε: «Πρέπει να μας ενώνει. Θα ζητήσουν συγγνώμη για τη συμπεριφορά τους και μετά θα πάω, όπως έγινε στη Δράμα».

Ερωτηθείς για τη ρύθμιση σχετικά με το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε: «Είναι κατά βάση στρατιωτικό μνημείο. Αυτά που γράφονται γύρω του είναι διαδηλώσεις, κομμουνιστικές μάχες, απεργίες ή στρατιωτικά γεγονότα; Η σωστή κριτική είναι γιατί δεν ήταν τόσα χρόνια στο υπουργείο Άμυνας».

Τέλος, ο υπουργός Υγείας συμφώνησε με τις δηλώσεις του Κώστα Καραμανλή το βράδυ της Τετάρτης, σημειώνοντας: «Αν όλη μέρα βγαίνουμε στα κανάλια και λέμε ότι δεν εμπιστεύομαι τη δικαιοσύνη, προκαλείται κρίση στους θεσμούς που μπορεί να οδηγήσει σε μείζονα πολιτική κρίση. Υπήρχε οργανωμένη προσπάθεια από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να μην διεξαχθεί η δίκη για τα Τέμπη».