Κώστας Τσουκαλάς: Οι πηγές της ΝΔ μάλλον το έχουν γυρίσει στη stand up comedy

«Ας το καταλάβουν όμως: Θα πιούν το πικρό ποτήρι τον αποκαλύψεων μέχρι το τέλος»

«Οι πηγές της Νέας Δημοκρατίας πανηγυρίζουν για τις αποκαλύψεις εις βάρος της κυβέρνησης. Μάλλον το έχουν γυρίσει στη stand up comedy», σχολιάζει ο εκρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς σε ανακοίνωση του.

Αναφέρει ότι «ο κ. Βάρρας "έδωσε" τον κ. Βορίδη, ο κ. Μυλωνάκης "έδωσε" τον κ. Βορίδη, τον οποίο η κυβερνητική πλειοψηφία κάλυψε με αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις, αλλά η κυβέρνηση δηλώνει ότι είναι περήφανη για αυτά». «Ούτε ο Γκέμπελς δεν είχε επινοήσει τέτοιου μεγέθους προπαγάνδα», σχολιάζει, προσθέτοντας: «Ακούμε τον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ να λέει ότι ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου τον πίεζε για να μην ελεγχθεί η σύζυγος του κ. Ξυλούρη και η κυβέρνηση… νοιώθει δικαιωμένη ότι τάχα δεν είναι "γαλάζιο" το σκάνδαλο».

«Καθιστούν γραφική την πολιτική ζωή του τόπου και εκμαυλίζουν συνειδήσεις με τις πρακτικές τους. Ό,τι σάπιο και να αποκαλύπτεται, η κυβέρνηση Μητσοτάκη αυτοαποθεώνεται», αναφέρει ο κ. Τσουκαλάς. «Ας το καταλάβουν όμως: Θα πιούν το πικρό ποτήρι τον αποκαλύψεων μέχρι το τέλος», τονίζει.

Εν είδει υστερόγραφου στην ανακοίνωση του ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ ρωτά «για ποιο λόγο ο κ. Μυλωνάκης αποκάλυψε το επιβαρυντικό σημείωμα για τον κ. Βορίδη, αφού παραγράφηκαν οι ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες του», σημειώνοντας ότι «προφανώς είναι ρητορική ερώτηση».