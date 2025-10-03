Οργισμένη η Ραλλία Χρηστίδου με Κώστα Μπάρκα στη Βουλή: «Αν ξαναγελάσεις την ώρα που μιλάω, θα σου σπάσω τα μούτρα»

0

Τι αναφέρει για το επεισόδιο η κάθε πλευρά

Χαμός έγινε στην Ολομέλεια της Βουλή μεταξύ των δύο πρώην κομματικών συντρόφων, της Ραλλίας Χρηστίδου και του Κώστα Μπάρκα.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, κατήγγειλε πως δέχτηκε λεκτική επίθεση από την ανεξάρτητη πλέον βουλευτή (που πρόσκειται στο κόμμα “Κίνημα Δημοκρατίας” του Στέφανου Κασσελάκη) όταν εκείνη, ολοκληρώνοντας την ομιλία της επί του νομοσχεδίου του υπουργείου Προστασίας του Πολίτης για τις κρίσιμες οντότητες, πέρασε από δίπλα του στην πρώτη σειρά των εδράνων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η συνάδελφός του τον απείλησε λέγοντας του: «Εάν ξαναγελάσεις την ώρα που μιλάω, θα σου σπάσω τα μούτρα!».

Ενημερώνοντας τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ο κ. Μπάρκας τόνισε ότι μάρτυρας του περιστατικού ήταν και ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, που προσπάθησε να εξηγήσει στην κα Χρηστίδου ότι το γέλιο τους αφορούσε δικό τους, προσωπικό διάλογο και δεν προκλήθηκε από το περιεχόμενο της ομιλίας της, μετέδωσε ο ΣΚΑΪ.

Η Ραλλία Χρηστίδου μιλώντας με δημοσιογράφους κατήγγειλε πως ο Κώστας Μπάρκας ενοχλήθηκε επειδή μιλούσε από βήματος για την ανάγκη αναθεώρησης του άρθρου 86.

«Το να ενοχλείται ένας εκπρόσωπος ενός αντιδημοκρατικού κόμματος όπως ο ΣΥΡΙΖΑ πάει πολύ! Και μόνο που το έκανε γνωστό στους δημοσιογράφους το κάνει ακόμα πιο γελοίο όλο αυτό», υποστήριξε η Ραλλία Χρηστίδου.