Μαρινάκης: Τα δύο βασικά «όπλα» της αντιπολίτευσης γκρεμίστηκαν από την κ. Κοβέσι

«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ εξαρθρώθηκε επί των ημερών του Μητσοτάκη»

«Η κυρία Κοβέσι είπε εδώ ότι διαφθορά υπάρχει παντού, όχι μόνο στην Ελλάδα, και ότι ερευνά 3.000 -εγώ είχα πει 2.600, προφανώς αυξήθηκαν σε τρεις μήνες μέσα, από τότε που το είχα πει εγώ- υποθέσεις σε όλη την Ευρώπη. Άρα, το ένα αφήγημα αντιπολίτευσης και μέσων μαζικής ενημέρωσης, που στηρίζουν αυτό το αφήγημα "να πέσει ο Μητσοτάκης", "πάει κουβά"», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας σήμερα στον τηλεοπτικό σταθμό «ΣΚΑΪ», αναφερόμενος στις έρευνες της κ. Κοβέσι στην Αθήνα.

Ο κ. Μαρινάκης παραδέχθηκε ότι πράγματι υπάρχουν ζητήματα στην Ελλάδα και πρέπει να λογοδοτήσουν όσοι έχουν ευθύνη, «αλλά αυτό που γίνεται στην Ελλάδα -και πολύ σωστά γίνεται- γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Δεύτερον, δήθεν, που συμβαίνει, σύμφωνα με την αντιπολίτευση. Ότι η κυβέρνηση αυτή, η "κακιά κυβέρνηση Μητσοτάκη", συσκοτίζει, συγκαλύπτει, εμποδίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

«Η ίδια η Ευρωπαία εισαγγελέας συνεργάζεται με τις ελληνικές Αρχές και μάλιστα χρησιμοποίησε τους χειρισμούς των ελληνικών διωκτικών Αρχών και της ελληνικής πολιτείας στο λιμάνι του Πειραιά, σε σχέση με αυτήν τη γιγαντιαία υπόθεση, ως παράδειγμα για τα υπόλοιπα λιμάνια. Άρα, τα δύο βασικά "όπλα" τα οποία χρησιμοποιούσαν επί μήνες οι διάφοροι της αντιπολίτευσης, εκ δεξιών, εξ αριστερών, οπουδήποτε στο πολιτικό φάσμα, μηδενός εξαιρουμένου λίγο ή πολύ, με διακυμάνσεις, δεν ισχύουν. Δεν αρνήθηκε κανείς ότι και διαπλοκή υπάρχει και διαφθορά και εγκληματικότητα, όπως υπάρχει σε όλα τα κράτη», σημείωσε.

Επίσης, ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε ότι στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ η κυβέρνηση, πρώτη απ' όλους, έκανε παραδοχές και «είναι γεγονός ότι μια μεγάλη εγκληματική οργάνωση εξαρθρώθηκε επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη -δεν είναι μία, είναι δεκάδες- σε φυλακές, σε εφορίες, σε τελωνεία, σε σχέση με τον ΦΠΑ, σε λιμάνια, παντού, ηλεκτρονικές παράνομες συνταγογραφήσεις. Δεν σημαίνει αυτό ότι πρέπει να "χρεώνεται" στην κυβέρνηση, εκτός αν υπάρχει ευθύνη πολιτικών προσώπων, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Σε όλα αυτά δεν υπάρχει, στα περισσότερα, και πρέπει να πιστώνεται στην κυβέρνηση, γιατί οι εγκληματίες δεν έγιναν εγκληματίες το 2019, οι περισσότεροι εξ' αυτών ήταν από πριν και δυστυχώς θα συνεχίσουν να είναι».

Αναφερόμενος στις παραινέσεις της κ. Κοβέσι για αλλαγή του άρθρου 86 του Συντάγματος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι «το Σύνταγμα θα αλλάξει όταν έρθει εκείνη η ώρα, όπως προβλέπει το ίδιο το Σύνταγμα και οι διαδικασίες του, με βάση τις αποφάσεις των βουλευτών της χώρας μας. Ήδη ο πρωθυπουργός, ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, άρα επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της πλειοψηφίας, έχει προαναγγείλει ότι στα προς αναθεώρηση άρθρα του Συντάγματος θα είναι και το άρθρο 86».

Για τα ελληνοτουρκικά υποστήριξε ότι τα «ήρεμα νερά» ή ο διάλογος δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά επιδίωξη.

«Θεωρώ ότι ο διάλογος και όλη αυτή η παρατεταμένη φάση συνομιλιών, η οποία σε καμία περίπτωση δεν είχε ως αποτέλεσμα η χώρα μας να υποχωρήσει στο οτιδήποτε ούτε καν να συζητήσει ζητήματα κόκκινων γραμμών, είχαν ως αποτέλεσμα μια κατάσταση η οποία έχει οδηγήσει στον εκμηδενισμό των παραβιάσεων, στη συνεργασία στην αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης και των προκλήσεων και των δικτύων των λαθροδιακινητών, στην έλευση νόμιμων τουριστών. Αυτό είναι κάτι το οποίο συνεχίζεται μεταξύ και των υπουργείων Εξωτερικών και των διπλωματικών επιτελείων, αλλά όπως έχω πει πάρα πολλές φορές ο διάλογος για εμάς είναι η επιδίωξη αλλά δεν είναι αυτοσκοπός», υπογράμμισε και εξήγησε:

«Τι σημαίνει αυτό; Ούτε πολιτική θα αλλάξουμε, θα συνεχίσουμε να έχουμε μια ενεργητική πολιτική στο πεδίο που αποδίδει και διαψεύδει τα πάρα πάρα πολλά λάθη, τα οποία έχει εκφράσει κατά καιρούς η αντιπολίτευση, από όλο τα φάσμα της πολιτικής, και κάποια μέσα ενημέρωσης».

Ο κ. Μαρινάκης, αναφερόμενος στα ΜΜΕ, σημείωσε ότι «βαρέθηκε» να βλέπει πρωτοσέλιδα για την εξωτερική πολιτική «ειδικά, που σε λίγες εβδομάδες, σε λίγους μήνες αποδεικνύεται ότι γίνεται το ανάποδο από αυτά που γράφουν τα πρωτοσέλιδα. Δηλαδή από το ότι "θριάμβευσε" ο Τούρκος Πρόεδρος στις ΗΠΑ μέχρι αυτά που συζητάμε τώρα και παραδέχονται και Τούρκοι δημοσιογράφοι, από το ότι έλεγε -ένα άλλο πρωτοσέλιδο τον Μάιο, το έχω εδώ μαζί μου- ότι μπαίνει στα ευρωπαϊκά προγράμματα η Τουρκία και με βάση αυτά που είπε και ο πρωθυπουργός χθες με τον γενικό γραμματέα κ. Ρούτε αλλά και την πραγματικότητα, δεν θα γίνει ούτε αυτό. Από το ότι "σιγά μη βάλει ο Μητσοτάκης ζήτημα άρσης του casus belli και θέμα των γκρίζων ζωνών", δεν θυμάμαι πολλούς να έχουν θέσει θέμα γκρίζων ζωνών, το έκανε χθες ο πρωθυπουργός και φαίνεται ότι η πολιτική αυτή δικαιώνεται».