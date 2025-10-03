Απόστολος Γκλέτσος: «Ο κύκλος της πολιτικής έκλεισε για εμένα – Έπρεπε να φύγει ο Κασσελάκης, πάση θυσία»

0

«Στον ΣΥΡΙΖΑ πήγα μόνο για τον Αλέξη Τσίπρα»

Ο Απόστολος Γκλέτσος βρέθηκε σε ένα τετ α τετ με την Αθηναΐδα Νέγκα το βράδυ της Πέμπτης, στο πλατό της εκπομπής «Καλύτερα αργά» που προβλήθηκε στο Action 24. Στη διάρκεια μιας εκτενούς συζήτησης, ο γνωστός ηθοποιός αποκάλυψε για πρώτη φορά ότι επιθυμεί να κλείσει οριστικά τον κύκλο της πολιτικής του καριέρας.

Συγκεκριμένα, ο Απόστολος Γκλέτσος σημείωσε πως «βεβαίως και τους είχα πάρει πρέφα αλλά συγκυριακά έπρεπε να γίνουν κάποια πράγματα, έπρεπε να γίνει μια αντιπολίτευση. Έπρεπε να συμβούν κάποια πράγματα τότε, συγκυριακά. Έπρεπε να γίνουν πέντε κινήσεις και από την πλευρά μου έγιναν. Έπρεπε να φύγει ο Κασσελάκης, πάση θυσία, έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ και νομίζω ότι έφυγε γενικά».

Πρόσθεσε επίσης ότι «Όπως και έπρεπε να τελειώσει ο κύκλος "πολιτική" για εμένα και τελείωσε. Έβαλα τελεία. Τέλος. "Τελεία" ήταν και το κόμμα μου στο παρελθόν αλλά αυτό τώρα είναι… θέσφατο. Τέλος, ναι, δεν έχω αλλάξει ποτέ τη γνώμη μου».

Σχετικά με τη δυνατότητα να σχολιάζει τα πολιτικά δρώμενα, ο ηθοποιός τόνισε: «Όσο ήμουν εντός της πολιτικής, νομιμοποιούμουν να κάνω δηλώσεις. Τώρα που είμαι εκτός, πιστεύω πως είναι αντιδεοντολογικό να κάνω την οποιαδήποτε δήλωση για τη ζώσα πολιτική. Είναι αντιδεοντολογικό και μπορεί να κάνω και κακό. Και στον Τσίπρα και στην Καρυστιανού και στη Ζωή (σ.σ. Κωνσταντοπούλου) και σε όλους».