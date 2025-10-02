Μαρινάκης: Όποιος ακούσει την κ. Κοβέσι, καταλαβαίνει ότι τα περί συγκάλυψης από την ελληνική κυβέρνηση για τις έρευνες είναι παραμύθια της Χαλιμάς

0

Τι είπε για τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι

«Ήταν μια πολύ σημαντική επίσκεψη, όπως έχει γίνει και σε άλλες χώρες, και θεωρώ εξαιρετικά εποικοδομητικές τις συναντήσεις, όπως προκύπτει και από τους αρμόδιους υπουργούς, αλλά όπως προέκυψε και από τη συνέντευξη Τύπου της κ. Κοβέσι, οι συναντήσεις της δηλαδή με τα μέλη της ελληνικής κυβέρνησης», είπε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, για την επίσκεψη της Ευρωπαίας εισαγγελέως κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή τις απαντήσεις της. Να υπογραμμίσουμε την πολύ μεγάλη αξία της συνδρομής σε κάθε έρευνα που διεξάγει και η ευρωπαϊκή και η εγχώρια εισαγγελία, είπε πολλά και ενδιαφέροντα η κ. Κοβέσι, και νομίζω ότι με τον τρόπο που απάντησε, επιβεβαιώθηκαν και πολλά πράγματα, τα οποία έχουμε υποστηρίξει πάρα πολλές φορές και εμείς ως κυβέρνηση, χωρίς ποτέ να υποτιμήσουμε τη σπουδαιότητα κάθε έρευνας που εξελίσσεται. Μίλησε για 3.000 έρευνες που είναι σε εξέλιξη σε όλη την Ευρώπη. Είπε ότι η διαφθορά δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, είναι ένα ευρωπαϊκό και όχι μόνο φαινόμενο. Ότι η ευρωπαϊκή εισαγγελία, όπως κάποιοι θέλουν να μας πείσουν και να πείσουν τους πολίτες, δεν είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα αλλά ερευνά εκατοντάδες υποθέσεις. Μίλησε συγκεκριμένα για τρεις χιλιάδες καταγγελίες, μεταξύ αυτών και κάποιες καταγγελίες και στην Ελλάδα, τόνισε την υποδειγματική συνεργασία με τις ελληνικές αρχές» τόνισε ο κ. Μαρινάκης και προσέθεσε:

«Πολλά και σημαντικά είπε για τους Έλληνες υπουργούς, κάτι που δείχνει το εντελώς αντίθετο από διάθεση συγκάλυψης. Όποιος δηλαδή ακούσει την κ. Κοβέσι, καταλαβαίνει ότι τα περί συγκάλυψης από την ελληνική κυβέρνηση για τις έρευνες είναι παραμύθια της χαλιμάς. Πάει και αυτό το παραμύθι και αυτό το αφήγημα, δεν θα έχουν τι να υποστηρίξουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης».

«Προφανώς μίλησε για τη μεγάλη διάσταση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και των αγροτικών επιδοτήσεων, και εκεί είπε ότι δεν είναι μια υπόθεση οι αγροτικές επιδοτήσεις που ταλανίζει μόνο την Ελλάδα ως φαινόμενο. Και από εκεί και πέρα έκανε μια σειρά από σημαντικές επισημάνσεις για τη μεγάλη υπόθεση των τελωνείων, όπου εκεί η ελληνική πλευρά και ως προς τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης και ως προς τον τρόπο που έδρασαν οι αρχές, λειτούργησε υποδειγματικά στο λιμάνι του Πειραιά. Θεωρώ ότι η ουσία είναι ότι έχουμε κάνει και εμείς, από την πλευρά μας, πάρα πολλές ενέργειες και σε επίπεδο υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με την εξάρθρωση δεκάδων μεγάλων εγκληματικών οργανώσεων, και προφανώς γίνεται μια πολύ σημαντική δουλειά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να αντιμετωπιστούν τέτοια νοσηρά φαινόμενα που έχουν πολύ σημαντικές ποινικές προεκτάσεις. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και εστίες παραβατικότητας, διαφθοράς, διαπλοκής υπάρχουν παντού, σε όλη την Ευρώπη, προφανώς υπάρχουν και στην Ελλάδα, και χρέος της πολιτείας με τη λειτουργία της ανεξάρτητης δικαιοσύνης, αλλά και τις παρεμβάσεις που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση, είναι όλες αυτές οι εστίες να αντιμετωπίζονται και οι υπαίτιοι να οδηγούνται στη δικαιοσύνη» πρόσθεσε.

«Επίσης, είναι πολύ μεγάλη η αλήθεια ότι όλοι συμφωνούμε, κάτι το οποίο ήδη έχει ανακοινωθεί από τον πρωθυπουργό, ότι πρέπει να αλλάξει το άρθρο 86 του Συντάγματος, κάτι το οποίο χαιρέτισε η Ευρωπαία εισαγγελέας. Και ελπίζω με τη συνδρομή και των υπόλοιπων κομμάτων, καθώς απαιτείται διευρυμένη πλειοψηφία, να γίνει πράξη στην επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση, όπως ακριβώς προβλέπεται με τις δύο συνόδους του κοινοβουλίου» σημείωσε ο κ. Μαρινάκης.

«Αυτό το οποίο δεν ισχύει είναι όλο αυτό το οποίο προσπάθησε να δημιουργήσει ως μύθο η αντιπολίτευση στη χώρα και τα πρόθυμα Μέσα να υποστηρίξουν κάθε εχθρικό -όχι μόνο για την κυβέρνηση αλλά και για τη χώρα- αφήγημα ότι έχει δημιουργηθεί μια εισαγγελία στην Ευρώπη που στην πραγματικότητα έχει εγκατασταθεί μόνο στην Ελλάδα και ερευνά υποθέσεις μόνο στην Ελλάδα» τόνισε.

«Είμαστε εδώ για να απαντάμε με στοιχεία και να χαλάμε τη σούπα σε όλους αυτούς οι οποίοι προσπαθούν να εργαλειοποιήσουν μια τραγωδία, να εργαλειοποιήσουν μια δικαστική έρευνα, μπας και επιβιώσουν πολιτικά εκείνοι και τα πρόθυμα σε εκείνους Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης» πρόσθεσε.

Για τη σύλληψη Ελλήνων από το Ισραήλ ο κ. Μαρινάκης παρέπεμψε στις ανακοινώσεις του υπουργείο Εξωτερικών και είπε ότι από χθες έχει γίνει σχετικό διάβημα και μεταβαίνει η Ελληνίδα πρέσβης στο σημείο.

«Μένω σε όσα ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών και στις απαντήσεις που έδωσε και ο υπουργός Εξωτερικών και η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών. Προφανώς είμαστε πάνω από το θέμα, έχει πολύ μεγάλη αξία για εμάς. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να προσθέσω κάτι εγώ περισσότερο, από τη στιγμή που το αρμόδιο υπουργείο έχει τοποθετηθεί πριν από τόση λίγη ώρα».

Ο κ. Μαρινάκης για το ζήτημα αποστολής Μιράζ στην Ουκρανία ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε: «Δεν πρόκειται καν να μπει σε τέτοια διαδικασία η Ελλάδα. Δεν έχω εικόνα για τέτοιο αίτημα, δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο, αλλά όπως και να έχει, σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να μπει καν σε αυτή τη διαδικασία, ούτε καν συζήτησης η χώρα μας. Το διαψεύδω».

Για το ζήτημα της κλήτευσης του κ. Μυλωνάκη στην εξεταστική ο κ. Μαρινάκης είπε:

«Δεν βλέπω καμία αλλαγή στάσης. Έτσι θέλουν κάποιοι να το βαφτίσουν για να ικανοποιήσουν το παραμύθι το οποίο θέλουν να πουλήσουν στην κοινωνία και αναφέρομαι στην αντιπολίτευση. Τη μέρα που κατατέθηκε ο πρώτος κατάλογος μαρτύρων και οι εκπρόσωποι της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας και εγώ εκπροσωπώντας την κυβέρνηση είπαμε ξεκάθαρα ότι είναι ένας πρώτος κατάλογος, δεν απορρίψαμε επί της αρχής κανένα άλλο αίτημα μαρτύρων.

Ο πρώτος κατάλογος συμφωνούσε περίπου 75% με τα αιτήματα για κλητεύσεις της αντιπολίτευσης και υποσχεθήκαμε ότι εντός μηνός θα επικαιροποιήσουμε τον κατάλογο αυτό με βάση και τις πρώτες καταθέσεις. Ουδέποτε αρνηθήκαμε την κλήτευση ούτε του κ. Μηλωνάκη, ούτε ο ίδιος αρνήθηκε κάτι τέτοιο, ούτε κανενός άλλου μάρτυρα.

Σε μια σειρά από απαντήσεις και σε ενημερώσεις πολιτικών συντακτών και σε τηλεοπτικές μου συνεντεύξεις, έχω πει ότι κανείς δεν εξαιρείται, αλλά μένει να δούμε τι θα προκύψει από στοιχεία και δεδομένα ώστε να επικαιροποιηθεί αυτός ο κατάλογος».

«Ο λόγος που επέλεξε ο κ. Μυλωνάκης, ο οποίος ήδη έχει καταθέσει δύο φορές, έχει απαντήσει δύο φορές στη Βουλή, ο λόγος που επέλεξε να στείλει αυτή την επιστολή πριν από την παρέλευση αυτού του μήνα είναι γιατί έχουμε δει ότι έχει κολλήσει η βελόνα στην αντιπολίτευση και ειδικά στο ΠΑΣΟΚ γιατί δεν θέλει να ακούσει τι λένε πραγματικά οι μάρτυρες στην εξεταστική επιτροπή και αντί να συζητάμε για το τι λένε, επιμένουν και λένε "πότε θα καταθέσει ο Μυλωνάκης, πότε θα καταθέσει ο Μυλωνάκης;". Τους έχει λυπηθεί η ψυχή μου, πραγματικά δηλαδή, τους εκπροσώπους των κομμάτων.

Οπότε για να μην κολλάει η βελόνα, όπως έχει πει και ένα στέλεχος υψηλά ιστάμενο του ΠΑΣΟΚ, για να ξεκολλήσει η βελόνα τουλάχιστον σε αυτό, γιατί σε άλλα πράγματα δεν φαίνεται ότι ξεκολλάει, το είπε από την αρχή ο κ. Μυλωνάκης, έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση της εξεταστικής επιτροπής για να προχωρήσουμε παρακάτω» υπογράμμισε ο κ. Μαρινάκης.

«Δεν θα αλλάξει χρονικά η σειρά κλήτευσης των μαρτύρων. Θα γίνει όπως προβλέπεται και όπως αποφασίσει η εξεταστική επιτροπή. Για να σταματήσει αυτό το παραμύθι, το είπε ο κ. Μυλωνάκης να τελειώσει και αυτή η ιστορία και όπως έχω πει, όποιος άλλος κριθεί με βάση στοιχεία ότι πρέπει να πάει να δώσει απαντήσεις, θα πάει να δώσει απαντήσεις. Να δούμε λοιπόν τι άλλο θα μπορούν να πούνε, ας ακούσουν τις καταθέσεις να καταλάβουν τι συμβαίνει, γιατί πράγματι είναι μια πολύ μεγάλη πληγή το ζήτημα αυτό που έχουμε όλοι ευθύνη.

Εμείς δεν είμαστε εδώ για να πάμε σε μια λογική διάχυσης των ευθυνών, δεδομένου το γεγονότος ότι έχουμε και εμείς τη δική μας ευθύνη, δεν πρόκειται να κρύψουμε τη δική μας ευθύνη. Και προφανώς και δεν είναι άδειασμα της κοινοβουλευτικής ομάδας. Κανένας από την κοινοβουλευτική μας ομάδα δεν αρνήθηκε την κλήτευση ούτε του κ. Μυλωνάκη, ούτε κανένας άλλου. Απλά πρέπει να μην παραποιούμε την πραγματικότητα» ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Μαρινάκης για Ρούτσι: Θα εξαντλήσουμε τα όρια να μη συμβεί κάτι χειρότερο

Για την υπόθεση του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι και ερωτηθείς αν σκέφτονται ακόμα και νομοθετική παρέμβαση αλλά και αν σκέφτεται ο πρωθυπουργός να επισκεφθεί τον χαροκαμένο πατέρα, απάντησε ο κ. Μαρινάκης.

«Θα απαντήσω κι εγώ ως πατέρας. Επειδή είμαι πατέρας και αντιλαμβάνομαι πώς το αντιμετωπίζει και ο πρωθυπουργός αν σέβεται τον ρόλο αυτό και είναι πολιτικός, το τελευταίο πράγμα θα είναι να χρησιμοποιήσει αυτό το δράμα για να αποκομίσει πολιτικά οφέλη. Όσοι πολιτικοί πήγαν δεν σέβονται αυτόν τον άνθρωπο. Ανθρώπινα είμαστε στο πλευρό του, αλλά το ποια θα είναι η απόφαση σε ένα αίτημα είναι απόφαση της δικαιοσύνης. Δεν υπάρχει νομικό κενό αυτή τη στιγμή και η ίδια η δικαιοσύνη έχει πει ότι οποιοδήποτε αίτημα μπορεί να απαντηθεί στο ακροατήριο. Στη δίκη. Μακριά από εμάς οποιαδήποτε παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Δεν θα γίνει η Ελλάδα «μπανανία». Δεν θα μπούμε στη διαδικασία αυτή. Μας ζητούν να καταλύσουμε τα θεμέλια της δημοκρατίας μας».

Για το αν θα δράσει πολιτικά η κυβέρνηση: «Ελπίζω να μην φτάσουμε ποτέ σε αυτό το σημείο και θα εξαντλήσουμε τα όρια να μη συμβεί κάτι χειρότερο. Δεν μπορούμε όμως να καταλύσουμε τους στοιχειώδεις κανόνες που κρατάνε τη δημοκρατία μας ανθεκτική και όρθια».