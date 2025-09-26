Κυριάκος Μητσοτάκης στον ΟΗΕ: «Η Τουρκία να ανακαλέσει το casus belli»

0

«Η Ελλάδα δεν δέχεται την αλλαγή συνόρων με τη βία», τόνισε ο πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης

Από το βήμα της 80ής Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε την Τουρκία «να ανακαλέσει το casus belli», υπογραμμίζοντας ότι «ο δρόμος προς τα εμπρός είναι ο διάλογος, όχι η γλώσσα των όπλων».

Αναφερόμενος στη Λωρίδα της Γάζας, τόνισε ότι «δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τη συνέχιση του πολέμου», προσθέτοντας ότι «είμαστε στρατηγικοί εταίροι με το Ισραήλ, αλλά αν συνεχίσει έτσι, θα απομακρύνει τους φίλους του».

Σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι «η Ελλάδα δεν δέχεται την αλλαγή συνόρων με τη βία».

Επίσης, σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ, αναφέρθηκε και στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, σημειώνοντας πως «η πρότασή μας για πανευρωπαϊκή ηλικία πρόσβασης στα social media εξετάζεται από την Κομισιόν».

Συνάντηση με τον Αντόνιο Γκουτέρες

«Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες συναντήθηκε με τον Εξοχότατο κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, Πρωθυπουργό της Ελληνικής Δημοκρατίας, στο πλαίσιο της 80ής Γενικής Συνέλευσης», σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του ΓΓ του ΟΗΕ.

Κατά τη συνάντηση, συζητήθηκαν το Κυπριακό, οι εξελίξεις στον πόλεμο της Ουκρανίας, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς και οι εξελίξεις στη Λιβύη.

Συνάντηση με τον Ειδικό Σύμβουλο του Προέδρου Τραμπ για την Αφρική

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο περιθώριο των εργασιών της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με τον Ειδικό Σύμβουλο του Προέδρου Trump για την Αφρική Massad Boulos.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα περιφερειακού ενδιαφέροντος με έμφαση την κατάσταση στον Λίβανο, τη Συρία και τη Λιβύη.