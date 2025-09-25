Συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη με τη νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ – Δείτε εικόνες

0

Η Αμερικανίδα θα ορκιστεί τη Δευτέρα και αναμένεται να αφιχθεί στην Αθήνα στο τέλος Οκτωβρίου

Για τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να παίξει η Ελλάδα ως γέφυρα, πολιτική, εμπορική και ενεργειακή, ανάμεσα στην Ινδία, τις χώρες του Κόλπου και την Ευρώπη και ως φυσικός επενδυτικός προορισμός για τις χώρες του Κόλπου στην Ευρώπη μίλησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση που διοργάνωσε το Atlantic Council και ο Όμιλος Antenna με θέμα την εμβάθυνση της συνεργασίας της Ε.Ε με τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (Gulf Cooperation Council) στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τη Συμμαχία για την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, ΑΕGGIS (Alliance for Europe-Gulf Geopolitics & Investments Summit).

Σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ, ο πρωθυπουργός είχε συνάντηση γνωριμίας με την διορισθείσα νέα πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα Kimberly Guilfoyle, η οποία θα ορκιστεί τη Δευτέρα και αναμένεται να αφιχθεί στην Αθήνα στο τέλος Οκτωβρίου.

Δείτε εικόνες από την συνάντηση με την Γκίλφοϊλ: