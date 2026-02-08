Ο Τραμπ προσκάλεσε τον Μητσοτάκη στο Συμβούλιο της Ειρήνης για τη Γάζα τον Φεβρουάριο

0

Η απάντηση της ελληνικής κυβέρνησης αναμένεται τις επόμενες ημέρες

Η Ελλάδα έχει λάβει πρόσκληση της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ να συμμετάσχει σε συνεδρίαση του Συμβουλίου της Ειρήνης (Board of Peace) που αφορά την εφαρμογή της δεύτερης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου για την ανοικοδόμηση στη Γάζα εντός του Φεβρουαρίου στην Ουάσινγκτον, όπως επιβεβαίωσαν κυβερνητικές πηγές.

Η απάντηση της ελληνικής κυβέρνησης στην πρόσκληση του πρόεδρου των ΗΠΑ αναμένεται τις επόμενες ημέρες.

Σημειώνεται ότι Αθήνα και Ουάσινγκτον διατηρούν στενή σχέση συνεργασίας σε διάφορα πρότζεκτ όπως ο Κάθετος Διάδρομος και η αναβάθμιση του ναυπηγείου της Ελευσίνας, ενώ η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας του ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ ανακοίνωσε πως ο Αμερικανός πρόεδρος σχεδιάζει να επισκεφθεί τη χώρα μας.

Ο πρόεδρος Τραμπ απηύθυνε πρόσκληση και προς τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, όπως πληροφορείται το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Πηγές της Λευκωσίας επιβεβαίωσαν τη λήψη της σχετικής επιστολής από τον πρόεδρο Τραμπ προς τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, για να συμμετέχει η Κύπρος στα 25 ιδρυτικά κράτη του Συμβουλίου.

Στο Συμβούλιο Ειρήνης προβλέπεται να συμμετέχουν 25 κράτη, μεταξύ των οποίων και εκείνα που συμμετείχαν στην τελετή στο Σαρμ Ελ Σέιχ, στην οποία είχε συμμετάσχει και ο κ. Χριστοδουλίδης.

Σύμφωνα με τον Axios, η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην Ουάσινγκτον, στο Ινστιτούτο της Ειρήνης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ίδρυσε το συμβούλιο στα τέλη Ιανουαρίου. Είναι ισόβιος πρόεδρος του, ανεξαρτήτως εκλογικού αποτελέσματος στις ΗΠΑ. Όπως δηλώνει το Συμβούλιο «έχει στόχο να επιλύει παγκόσιες συγκρούσεις».

Πολλοί ηγέτες δέχθηκαν πρόσκληση να ενταχθούν σ' αυτή τη νέα οντότητα. Ωστόσο, οι χώρες που θέλουν μόνιμη έδρα στο Συμβούλιο, που έχει επικριθεί ως προσπάθεια δημιουργίας «αντί-ΟΗΕ», θα πρέπει να καταβάλουν ένα δισεκατομμύριο δολάρια.