Δένδιας μετά το ΚΥΣΕΑ: Το «Πίρι Ρέις» δεν μας απασχόλησε, δείτε μια φωτογραφία του και θα καταλάβετε

Νέα NAVTEX από την Τουρκία μετά την ελληνική άσκηση στο Αιγαίο

Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ. Εξερχόμενος του Μεγάρου Μαξίμου ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας δήλωσε για το «Πίρι Ρέις» ότι δεν απασχόλησε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας και πως δεν έχει καμία σχέση η διακλαδική άσκηση των Ενόπλων Δυνάμεων.

«Σηκώνεται πολύ θόρυβος. Η άσκηση των Ενόπλων Δυνάμεων είναι στον κύκλο των αιφνιδιαστικών ασκήσεων που γίνονται κάθε χρόνο. Το "Πίρι Ρέις" δεν απασχόλησε το ΚΥΣΕΑ. Δείτε μια φωτογραφία του και θα καταλάβετε γιατί δεν συζητήθηκε σήμερα στο ΚΥΣΕΑ», ανέφερε.

Ο Νίκος Δένδιας πρόσθεσε πως έγινε συζήτηση για την έγκριση της τροποποίησης της δομής των Ενόπλων Δυνάμεων η οποία πέρασε πριν από λίγες ημέρες από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής.

Μεταξύ άλλων ο υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφέρθηκε στην ενδυνάμωση της γενικής επιθεώρησης στρατού η οποία μετακινείται στη Λάρισα και στην δημιουργία μιας συνολικής διεύθυνσης πληροφοριών στο επίπεδο του ΓΕΕΘΑ.

Επίσης είπε ότι έγινε η παρουσίαση της 4ης φρεγάτας Μπελαρά «Θεμιστοκλή» καθώς το νομοθέτημα είναι έτοιμο και θα κατατεθεί σήμερα στη Βουλή.

«Ο "Θεμιστοκλής" δεν είναι μία 4η φρεγάτα. Ο βασικός τύπος της φρεγάτας, όπως είχε συμφωνηθεί είναι Μπελαρα Στάνταρντ 2. Ο Θεμιστοκλής είναι Στάνταρντ 2.++. Έχει μία +10 αυξημένες δυνατότητες», υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, σύμφωνα με την ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης έκανε ενημέρωση για τις τελευταίες διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις.

Τέλος, ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Θάνος Πλεύρης προχώρησε σε ενημέρωση για το μεταναστευτικό.

Νέα NAVTEX από την Τουρκία – Αναφέρεται σε «αποστρατικοποιημένα νησιά»

Νέα NAVTEX από τον σταθμό της Σμύρνης εξέδωσε η τουρκική πλευρά σήμερα, Τετάρτη, με αναθεωρητικές αναφορές στη Συνθήκη της Λωζάνης και σε αποστρατικοποιημένα νησιά, μετά την ελληνική άσκηση ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων στο Αιγαίο.

Η Άγκυρα λέει πως στις ακτογραμμές των νησιών αυτών δεν πρέπει να πραγματοποιούνται ασκήσεις. Παράλληλα, η Άγκυρα ανακοίνωσε με νέα NAVTEX πως στο Αιγαίο θα πραγματοποιηθεί αεροναυτική άσκηση χωρίς πυροβολισμούς, που ξεκινά από αύριο και θα διαρκέσει για 25 ώρες.

Η Άγκυρα, αφού τάραξε ήδη τα νερά με την απόφαση για την ενεργοποίηση του ωκεανογραφικού σκάφους «Πίρι Ρέις» για έρευνες στο Αιγαίο, εξακολουθεί να προβαίνει σε προκλητικές ενέργειες, καθώς τώρα, με τη νέα NAVTEX, επαναφέρει τις αιτιάσεις της για «αποστρατιωτικοποίηση» των νησιών του Αιγαίου, σύμφωνα με το OPEN.

Ο υδρογραφικός σταθμός της Σμύρνης με τη NAVTEX αξιώνει ότι πρέπει να αποστρατιωτικοποιηθούν η Θάσος, ο Άγιος Ευστράτιος, τα Ψαρά, η Σαμοθράκη, η Λήμνος, η Λέσβος, η Χίος, η Ικαρία, η Σάμος, η Αστυπάλαια, η Ρόδος, η Χάλκη, η Κάρπαθος, η Κάσος, η Τήλος, η Νίσυρος, η Κάλυμνος, η Λέρος, η Πάτμος, οι Λειψοί, η Σύμη, η Κως και το Καστελλόριζο.