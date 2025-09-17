Ανδρέας Λοβέρδος: Με τον πρωθυπουργό συναντηθήκαμε τον Ιούνιο, επιλογή μου είναι να στηρίξω τη σταθερότητα

0

«Δεν στέκει πολιτικά, ένας ηγέτης που μετριέται στις δημοσκοπήσεις για την καταλληλότητα για πρωθυπουργός με 7%, να ζητά εκλογές»

Για την απόφασή του να προσχωρήσει στη Νέα Δημοκρατία μίλησε το πρωί της Τετάρτης 17/9 ο Ανδρέας Λοβέρδος. Αποκαλύπτοντας ότι το τετ α τετ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη έγινε τον Ιούνιο δήλωσε πως ήταν επιλογή να στηρίξει τη σταθερότητα που προσφέρει η κυβέρνηση.

«Εγώ έκανα μια αρχή που θα τη στηρίξω, θα δώσω μάχη σταυρού στον Νότιο Τομέα. Δεν πήγα στη ΝΔ για να πάρω, εγώ θέλω να δώσω στη χώρα μου» υπογράμμισε μιλώντας στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Σήμερα» ενώ την ίδια στιγμή άσκησε κριτική στο ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη, δηλώντας πως «επανειλημμένως έχει κριθεί από τους πολίτες ότι δεν τον θεωρούν εναλλακτική λύση».

«Επιλογή μου είναι να στηρίξω τη σταθερότητα της χώρας που μπορεί να εξασφαλίσει μόνο η Νέα Δημοκρατία» σημείωσε και είπε «η κρίση στη Γαλλία σου δείχνει τι μπορεί να πάθεις χωρίς σταθερότητα».

Στην ερώτηση αναφορικά με το «γιατί τώρα;» ο ίδιος διευκρίνισε «η προσχώρηση στη ΝΔ, ο πρώην υπουργός απάντησε: «το τώρα σημαίνει ότι η δική μου ένταξη δεν έγινε την περίοδο 41%, γίνεται στα πιο δύσκολα».

«Με τον πρωθυπουργό μίλησα με τον ανασχηματισμό του Μαρτίου για πρώτη φορά μετά το 2022, όταν μου τηλεφώνησε για τη νίκη μου στην υπόθεση Novartis» εξήγησε μεταξύ άλλων και σημείωσε παράλληλα: «Εγώ του είχα πει ότι αυτό το να φύγει ο Μητσοτάκης και βλέπουμε μετά με πάει πίσω στο 2012 και η χώρα δεν μπορεί».

«Μου φαίνεται ότι δεν στέκει πολιτικά, ένας ηγέτης που μετριέται στις δημοσκοπήσεις για την καταλληλότητα για πρωθυπουργός με 7%, να ζητά εκλογές», σημείωσε απαντώντας για τον Νίκο Ανδρουλάκη και το αίτημά του για πρόωρες εκλογές.

«Όταν λες να φύγει κάποιος και δεν λες ποιος να έρθει, και αυτοί που το ζητούν δεν λένε ούτε καλημέρα μεταξύ τους, τότε ο κίνδυνος αστάθειας γίνεται πρώτος. Η ακυβερνησία δεν είναι καλό πράγμα. Δεν μπορείς να λες εκλογές όταν μετριέσαι διαρκώς και έχεις κριθεί επανειλημμένως σε εκλογές ότι δεν σε θεωρεί εναλλακτική λύση» δήλωσε κλείνοντας.