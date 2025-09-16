Ο Ανδρέας Λοβέρδος προσχώρησε στη Νέα Δημοκρατία – Συναντήθηκε με τον Μητσοτάκη στο Μαξίμου

0

Τι δήλωσε ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ

Στη Νέα Δημοκρατία προσχώρησε ο πρώην υπουργός Ανδρέας Λοβέρδος.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο των «Δημοκρατών» και στελέχη του κόμματος, ανακοινώνοντας την προσχώρησή τους στη γαλάζια παράταξη.

«Καλωσορίζουμε στη Νέα Δημοκρατία τον καθηγητή Ανδρέα Λοβέρδο και στελέχη των Δημοκρατών. Ο ίδιος δεν χρειάζεται συστάσεις, καθώς έχει ήδη μακρά πορεία στην πολιτική. Ενώ η παράταξή μας έχει αποδείξει ότι κρατά ανοιχτές τις πόρτες της σε κάθε δύναμη που πιστεύει στην ισχυρή, σύγχρονη, δημοκρατική και ευρωπαϊκή Ελλάδα», δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Μακριά από ταμπέλες και δόγματα, λοιπόν, ενώνουμε τις προσπάθειές μας για μια καλύτερη ζωή των πολιτών και ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα. Ιδίως σε μία διεθνή συγκυρία αβεβαιότητας που επιβάλλει ενότητα, συνεργασία και εσωτερική πολιτική σταθερότητα. Ανδρέα, καλή αρχή και καλή δύναμη.

«Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, πατριωτικά, μεταρρυθμιστικά, φιλελεύθερα», σχολίασε από την πλευρά του ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ.

Ο Ανδρέας Λοβέρδος εκλεγόταν συνεχώς βουλευτής με το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, τη Δημοκρατική Συμπαράταξη και το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής την περίοδο 2000-2023.

Τον Δεκέμβριο του 2012, έπειτα από διαφωνία με την ηγεσία του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος, δημιούργησε μια νέα πολιτική κίνηση, τη Ριζοσπαστική Κίνηση Σοσιαλδημοκρατικής Συμμαχίας, από την οποία προήλθε η Συμφωνία για τη Νέα Ελλάδα.

Τον Αύγουστο του 2014 επέστρεψε στο ΠΑΣΟΚ με το κόμμα του να διαλύεται δύο μήνες αργότερα. Τον Ιούνιο του 2015, διεκδίκησε ανεπιτυχώς την αρχηγία του κόμματος, ενώ ήταν ξανά υποψήφιος στις εσωκομματικές διαδικασίες για την ανάδειξη αρχηγού τον Δεκέμβριο του 2021, χωρίς ωστόσο να εκλεγεί.

Το 2024 ίδρυσε τους Δημοκράτες, ένα κόμμα του οποίου είχε την προεδρία. Το κόμμα συμμετείχε στις ευρωεκλογές του 2024.