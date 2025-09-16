Φλωρίδης: Κάποιοι επιχειρούσαν μονίμως να μην κλείσει η δικογραφία για τα Τέμπη – Έκανε λόγο για «ένα πολιτικό παιχνίδι πάνω σε μια εθνική τραγωδία»

0

«Δεν υπήρξε αίτημα που να μην έγινε δεκτό»

Την αποστολή από τον εισαγγελέα Εφετών της πρότασής του για το κατηγορητήριο σε βάρος 36 ατόμων αλλά και την κατηγορία των συγγενών των θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών πως η δικογραφία κλείνει «άρον άρον» σχολίασε σήμερα στο Open ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης.

«Έγινε μια υποδειγματική ανάκριση που διήρκησε 2,5 χρόνια», δήλωσε αρχικά ο κ. Φλωρίδης.

«Από ό,τι διαβάζω στα δημοσιεύματα των συντακτών του δικαστικού ρεπορτάζ η δικογραφία αυτή είναι περίπου 70.000 σελίδες από σημαντικές πραγματογνωμοσύνες, έχουν εξεταστεί πάρα πολλοί μάρτυρες, έχουν γίνει επιτόπιοι έλεγχοι και εκθέσεις», είπε μεταξύ άλλων ο υπουργός Δικαιοσύνης.

«Την ίδια ώρα κάποιοι επιχειρούσαν μονίμως να μην κλείσει η δικογραφία που είχε γίνει αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης – είχαμε και δικηγόρους και εκπροσώπους άλλων κομμάτων που εμπλέκονται στην υπόθεση, μεταξύ αυτών και η Ζωή Κωνσταντοπούλου», συνέχισε ο κ. Φλωρίδης εξηγώντας πως «εάν άλλαζε ο ανακριτής, όπως ζητούσαν, θα πηγαίναμε άλλα δύο χρόνια πίσω».

«Έχουμε ένα πολιτικό παιχνίδι πάνω σε μια εθνική τραγωδία», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός που πιστεύει πως η δίκη θα ξεκινήσει μάλλον την ερχόμενη άνοιξη.

Στις κατηγορίες πως η κυβέρνηση πάει να «στήσει» τη δίκη ο κ. Φλωρίδης απάντησε:

«Όλη η δικαστική έρευνα επιχειρήθηκε να συκοφαντηθεί αλλά αποδείχθηκε ότι η δικαιοσύνη έχει κάνει με υποδειγματικό τρόπο τη δουλειά της. Δεν υπήρξε αίτημα που να μην έγινε δεκτό. Έγιναν άπειρες τέτοιες διαδικασίες και η υπόθεση αυτή ολοκληρώθηκε. Φαντάζομαι ότι οι συγγενείς των θυμάτων θα ήθελαν να γίνει η δίκη γιατί εκεί αποδίδεται η δικαιοσύνη και όχι στα πεζοδρόμια» συμπλήρωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης.