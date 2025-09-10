Μητσοτάκης για Έλληνες πυροσβέστες στην Ισπανία: «Το θάρρος τους ενσαρκώνει το πνεύμα της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης»

0

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε με ανάρτησή του στο Χ την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, για όσα ανέφερε για τους Έλληνες πυροσβέστες που βοήθησαν στην κατάσβεση των πυρκαγιών στην Ισπανία.

Ειδικότερα, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε:

«Σας ευχαριστώ, @vonderleyen, που τιμάτε τους γενναίους Έλληνες πυροσβέστες μας που στάθηκαν στο πλευρό της Ισπανίας αυτό το καλοκαίρι. Το θάρρος τους ενσαρκώνει το πνεύμα της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης στην καλύτερη εκδοχή του – ενωμένοι προστατεύουμε, ενωμένοι νικάμε».