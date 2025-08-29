Τι ζήτησαν οι φορείς από τον πρωθυπουργό ενόψει της 89ης ΔΕΘ

0

Αναλυτικά οι παρεβάσεις που θέλουν να προωθηθούν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Συνολική πολιτική υπέρ των εξαγωγών και της υποκατάστασης των εισαγωγών, η οποία να είναι φανερή «σε κάθε νομοσχέδιο, αναπτυξιακό και φορολογικό μέτρο και σχέδιο επιχορήγησης» πρότεινε στον πρωθυπουργό -κατά τη χθεσινή συνάντηση με τους παραγωγικούς φορείς- ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων-ΣΕΒΕ, Σίμος Διαμαντίδης, ο οποίος επανέλαβε παράλληλα την πάγια πρόταση του φορέα για τη θεσμοθέτηση εθνικής στρατηγικής εξαγωγών, με απώτερο στόχο την επίτευξη εξαγωγικής επίδοσης 60% (του ΑΕΠ) εντός της προσεχούς τριετίας, έναντι του 42,7% που καταγράφηκε για το 2024. Ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ έθεσε θέματα στον πρωθυπουργό σε τέσσερις άξονες: πρώτον, στον άξονα της μείωσης του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων με αντιμετώπιση του ενεργειακού προβλήματος, μείωση του ασφαλιστικού κόστους και αναβάθμιση των υποδομών μεταφορών.

Ως δεύτερο άξονα παρεμβάσεων έθεσε την απασχόληση και το εργατικό δυναμικό, αναφερόμενος -μεταξύ άλλων- με έμφαση στην έλλειψη προσωπικού, την ασυμμετρία ζήτησης/προσφοράς στην αγορά εργασίας και την ανάγκη για αναβάθμιση κι επικαιροποίηση δεξιοτήτων (upskilling και reskilling). Τρίτος άξονας είναι η βελτίωση του πλαισίου εξαγωγών και επενδύσεων, στα μέτωπα του αναπτυξιακού νόμου, των φορολογικών κινήτρων και της χρηματοδότησης και τέταρτος οι διαρθρωτικές αλλαγές, στην κατεύθυνση της μείωσης της γραφειοκρατίας, της απλοποίησης του ρυθμιστικού περιβάλλοντος, της αντιμετώπισης του αθέμιτου ανταγωνισμού και ταχύτερης απονομής δικαιοσύνης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ετέθησαν και τα ειδικότερα θέματα της Θεσσαλονίκης, με έμφαση στη σύνδεση του λιμανιού με την ΠΑΘΕ, στην Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, τη χρηματοδότηση του οικοσυστήματος νεοφυών επιχειρήσεων της πόλης και την πρόταση του ΣΕΒΕ για βιοκλιματικό χωριό φοιτητών στο αγρόκτημα του ΔΙΠΑΕ στη Σίνδο Θεσσαλονίκης. Ο κ.Διαμαντίδης έθεσε τέλος στον πρωθυπουργό τα προβλήματα του κλάδου ιχθυοκαλλιέργειας ιδίως ως προς το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για την Υδατοκαλλιέργεια (ΕΠΧΣΑΑ-Υ).

Οι επαγγελματίες και έμποροι

Σειρά παρεμβάσεων σε πέντε άξονες ζήτησαν από τον πρωθυπουργό οι επαγγελματίες και έμποροι του νομού Θεσσαλονίκης, δια στόματος του προέδρου της Ομοσπονδίας τους (ΟΕΕΘ), Παναγιώτη Καρασαββίδη, ο οποίος κατέθεσε σχετικό υπόμνημα. Ειδικότερα, οι πέντε άξονες αφορούν: πρώτον, το φορολογικό πεδίο (ο κ.Καρασαββίδης πρότεινε, μεταξύ άλλων, την άμεση απόσυρση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης των ατομικών επιχειρήσεων/ελεύθερων επαγγελματιών, τον εξορθολογισμό των έμμεσων φόρων και την πλήρη κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για το σύνολο των επιχειρήσεων). Δεύτερον, τη χρηματοδότηση, για την οποία ζήτησε τη διάθεση ενός ποσοστού των χρηματοδοτήσεων από τα ευρωπαϊκά προγράμματα στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, τη δημιουργία ενός μόνιμου χρηματοδοτικού μέτρου, παρόμοιου με εκείνο των επιστρεπτέων προκαταβολών αποκλειστικά για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και την καθιέρωση ακατάσχετου λογαριασμού για τις επιχειρήσεις.

Τρίτον, σχετικά με την διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, η ΟΕΕΘ πρότεινε, ανάμεσα σε άλλα, να υπάρξει ρύθμιση 120 δόσεων για τις οφειλές προς το δημόσιο και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες του εξωδικαστικού μηχανισμού για τις ρυθμίσεις των 240 δόσεων. Τέταρτον, για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων, η Ομοσπονδία ζήτησε μεταξύ άλλων να διατηρηθούν οι επιδοτήσεις στους λογαριασμούς των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων και των ευάλωτων και φτωχών νοικοκυριών και να επιδοτηθεί η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ μικρής κλίμακας στις ταράτσες μικρών επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Για την εργασία, τέλος, τονίστηκε η ανάγκη επαναφοράς του καθορισμού του κατώτατου μισθού μέσω της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος των κενών θέσεων εργασίας, ο εξορθολογισμός των προστίμων και η αντιμετώπιση της ψηφιακής γραφειοκρατίας στην κατεύθυνση της απλοποίησης των διαδικασιών αποτελούν τις θέσεις της ΟΕΕΘ σχετικά με τα ασφαλιστικά και εργασιακά ζητήματα. Ο κ. Καρασαββίδης έθεσε, τέλος, στον πρωθυπουργό και μια σειρά από επιμέρους ζητήματα που αφορούν σωματεία-μέλη της ΟΕΕΘ.

Οι μηχανικοί

Τις θέσεις και τις προτάσεις των μηχανικών της Κεντρικής Μακεδονίας για τα μεγάλα έργα και τις υποδομές αλλά και για μια σειρά κρίσιμων μεταρρυθμίσεων σε θεσμικό και αναπτυξιακό επίπεδο περιλαμβάνει το υπόμνημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας/Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ), εν όψει της 89ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, το οποίο παραδόθηκε στον πρωθυπουργό από τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας/Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ) Ηλία Περτζινίδη. Στις βασικές προτάσεις τις οποίες διατυπώνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ περιλαμβάνονται η ψήφιση ενός Νέου Κωδικοποιημένου Οικοδομικού Κανονισμού, που θα απελευθερώνει τον σύγχρονο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, η συνολική αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών Δόμησης, η επέκταση του προγράμματος προσεισμικού ελέγχου σε συνδυασμό με την παροχή οικονομικών κινήτρων για την ενίσχυση των γηρασμένων κτιρίων, η διεύρυνση των προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας και η ενεργοποίηση προγραμμάτων για τη βελτίωση της προσβασιμότητας.

Κεντρική θέση στο φετινό υπόμνημα κατέχει η πρόταση για την επαναλειτουργία ή τον ανασχεδιασμό φορέων της Κεντρικής Μακεδονίας με κομβικό ρόλο στην αναπτυξιακή διαδικασία, όπως ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης, «απαραίτητο εργαλείο στη διαχείριση του μητροπολιτικού χαρακτήρα της περιοχής». Το ΤΕΕ/ΤΚΜ ζήτησε ακόμη, την ενίσχυση της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» ως «πολύτιμου εταίρου στην υλοποίηση έργων», καθώς και την ένταξη του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ) στο ΑΠΘ.

Στο υπόμνημα τονίζεται επίσης η ανάγκη επίσπευσης στην υλοποίηση μιας σειράς εμβληματικών έργων για τη Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία, όπως η επέκταση του Μετρό -αρχικά προς τα δυτικά και στη συνέχεια προς το αεροδρόμιο- η ολιστική ανάπλαση του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά, οι παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό του λιμανιού, το εγχείρημα του ThessIntec, η ενοποίηση του παραλιακού μετώπου, η ανάπλαση της ΔΕΘ κ.ά. Το ΤΕΕ/ΤΚΜ ζητά, τέλος, την ενεργοποίηση ευέλικτου χρηματοδοτικού προγράμματος για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν στις μνημειακές κατασκευές του Αγίου Όρους από τις συνεχόμενες σεισμικές δονήσεις των τελευταίων μηνών, ενώ επισημαίνει την αναγκαιότητα σχεδιασμού και υλοποίησης έργων που υπαγορεύονται από την ανάγκη προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.

Τις θέσεις τους παρουσίασαν ακόμη στον πρωθυπουργό ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), τα επιμελητήρια Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ και ΒΕΘ) και Γεωτεχνικό (ΓΕΩΤΕΕ), το Επιμελητήριο Χαλκιδικής και ο Φαρμακευτικός Σύλλογος.