ΚΚΕ: Αποχαιρετούμε με θλίψη τη σημαντική ηθοποιό, σεναριογράφο και καθηγήτρια υποκριτικής, Σοφία Σεϊρλή

«Υπηρέτησε επί μισό αιώνα με προσήλωση, πίστη και εξαιρετικές επιλογές ρεπερτορίου την τέχνη της»

«Αποχαιρετούμε με θλίψη τη σημαντική ηθοποιό, σεναριογράφο και καθηγήτρια υποκριτικής, Σοφία Σεϊρλή, που υπηρέτησε επί μισό αιώνα με προσήλωση, πίστη και εξαιρετικές επιλογές ρεπερτορίου την τέχνη της.

Γεννημένη στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, αγάπησε το θέατρο από πολύ νωρίς και αφιέρωσε σε αυτό όλη της τη ζωή, συμμετέχοντας ταυτόχρονα στους πολιτικούς και κοινωνικούς αγώνες. Με υπέροχες ερμηνείες, όπως στον μονόλογο από τις "Δύσκολες Νύχτες" της Μέλπως Αξιώτη που αγάπησε πολύ, η Σοφία Σεϊρλή υπήρξε ηθοποιός που την ενδιέφερε η διαρκής μελέτη και εμβάθυνση σε έργα του κλασικού και του σύγχρονου ρεπερτορίου. Με υποκριτική ωριμότητα που κατέκτησε μέσα από σπουδαίους ρόλους, απέδειξε πόσο αναγκαία είναι για τον άνθρωπο σε κάθε εποχή η Τέχνη.

Ανησυχώντας για φαινόμενα απάθειας και αδιαφορίας, θεωρούσε πως είναι απαραίτητη η συμμετοχή στους αγώνες, καθώς, όπως είχε τονίσει σε συνέντευξή της στον "Ριζοσπάστη", "Δεν είναι αυτή η ζωή που θέλουμε ούτε, βεβαίως, κάπως έτσι θέλουμε να είναι το μέλλον των επόμενων γενεών. Είναι στο χέρι μας να αποφασίσουμε να βελτιώσουμε τη ζωή μας, να ζήσουμε σ' έναν δίκαιο κόσμο και να διαμορφώσουμε ένα καλύτερο μέλλον"» αναφέρει ανακοίνωση του κόμματος.

Το ΚΚΕ εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της.