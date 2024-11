Ο Μητσοτάκης συνεχάρη τον Ντόναλντ Τραμπ: «Η Ελλάδα προσβλέπει στην περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης»

Μήνυμα στον Ντόναλντ Τραμπ στέλνει μέσω της πλατφόρμας Χ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, λίγη ώρα αφότου ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ μίλησε για «μια εκπληκτική νίκη για τον αμερικανικό λαό», μιλώντας ενώπιον υποστηρικτών του στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα.

«Συγχαρητήρια @realDonaldTrump για την εκλογική σας νίκη. Η Ελλάδα προσβλέπει στην περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των δύο χωρών μας και στη συνεργασία σε σημαντικά περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα», έγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Congratulations @realDonaldTrump on your election victory. Greece looks forward to further deepening the strategic partnership between our two countries and working together on important regional and global issues.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) November 6, 2024