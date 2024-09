Ο Απόστολος Τζιτζικώστας νέος Ευρωπαίος Επίτροπος Μεταφορών και Τουρισμού – Τη νέα σύνθεση της Κομισιόν ανακοινώνει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αποκαλύπτει τη «δομή και τα χαρτοφυλάκια» της μελλοντικής ομάδας των Ευρωπαίων Επιτρόπων της, στον απόηχο της χθεσινής ηχηρής παραίτησης του Γάλλου Επιτρόπου, Τιερί Μπρετόν.

«Σήμερα παρουσιάζω την ομάδα μου για τα επόμενα πέντε χρόνια. Μια ομάδα ικανών γυναικών και ανδρών έτοιμοι να συνεργαστούν. Για μια ισχυρότερη Ένωση. Για μια πιο ασφαλή Ευρώπη. Για μια πιο ανταγωνιστική Ευρώπη» τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν.

Today I’m presenting my team for the next five years.

A team of competent and motivated women and men ready to work together.

For a stronger Union.

For a more secure Europe.

For a more competitive Europe. https://t.co/Og37dmsXcJ

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 17, 2024