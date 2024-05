Επιμένει η νέα πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας να αποκαλεί τη χώρα της «Μακεδονία»

Αμετακίνητη εμφανίζεται η νέα πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας, Γκορντάνα Σιλιάνοφκσα, η οποία σε ανάρτησή της σήμερα συνεχίζει να αποκαλεί τη χώρα της «Μακεδονία».

Ευχαριστώντας τη σουηδική πρεσβεία στα Σκόπια για τις ευχές της για την ανάληψη των καθηκόντων της, η Σιλιάνοφσκα αναφέρει: «Ευχαριστώ για τα εγκάρδια συγχαρητήρια. Η Σουηδία και η ΕΕ θα έχουν όπως πάντα αφοσιωμένο σύμμαχο την Προεδρία της Μακεδονίας».

Thank you for your heartfelt congratulations. Sweden 🇸🇪 and the EU 🇪🇺 will have as always a dedicated ally in the President of Macedonia 🇲🇰 for reaching the European 🇪🇺 and gender equality objectives

