Τα συλλυπητήρια του στους συγγενείς των θυμάτων στη φονική επίθεση σε συναυλιακό χώρο στη Ρωσία εκφράζει με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X το υπουργείο Εξωτερικών.

Συγκεκριμένα αναφέρει στα αγγλικά: «Είμαστε συγκλονισμένοι από τις τρομερές εικόνες που έρχονται από τη Μόσχα μετά τη φρικτή επίθεση στο Crocus City Hall.

Οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων, στις οποίες εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια».

Shocked by the terrible images coming from Moscow following the horrific attack at Crocus City Hall.

Our thoughts are with the families of the victims to whom we extend our heartfelt condolences.

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) March 22, 2024