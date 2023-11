H δήλωση του Μητσοτάκη για τα Γλυπτά του Παρθενώνα που δυσαρέστησε τον Ρίσι Σούνακ – «Η Ντάουνινγκ Στριτ έχει ταραχθεί» σχολίασε η δημοσιογράφος του BBC

0

Αντιδράσεις από Βρετανούς – «Εξαιρετικά κακή διπλωματία, δώστε πίσω τα Γλυπτά»

Σε ένα πρωτοφανές διπλωματικό ατόπημα υπέπεσε χθες το βράδυ ο Βρετανός πρωθυπουργός, Ρίσι Σούνακ, ο οποίος ακύρωσε την προγραμματισμένη συνάντησή του στη Ντάουνινγκ Στριτ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο BBC με φόντο τα Γλυπτά του Παρθενώνα ήταν η αφορμή για να ακυρώσει ο Βρετανός πρωθυπουργός την προγραμματισμένη συνάντησή του με τον Έλληνα πρωθυπουργό.

Ο κ. Μητσοτάκης στη συνέντευξη είχε επισημάνει, μεταξύ άλλων, ότι «θα φαίνονταν καλύτερα στο Μουσείο της Ακρόπολης. Δεν είναι ζήτημα επιστροφής, τα Γλυπτά ανήκουν στην Ελλάδα και εκλάπησαν» είχε πει και πρόσθεσε: «Για εμάς είναι ζήτημα επανένωσης, πού μπορείς να θαυμάσεις καλύτερα αυτά τα σημαντικά μνημεία. Αν κόβαμε μισή τη Μόνα Λίζα και η μισή ήταν στο Λούβρο, τι θα συνέβαινε;» τόνισε ο πρωθυπουργός.

Εφαρμόσαμε μία αυστηρή, αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική. Καταφέραμε να μειώσουμε σημαντικά τον αριθμό των ανθρώπων που φτάνουν στα ελληνικά νησιά και έχουμε πετύχει την σχετικά ταχεία αξιολόγηση των αιτήσεων για χορήγηση ασύλου. pic.twitter.com/kzcQIvveEe — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) November 26, 2023

Η δημοσιογράφος Laura Kuenssberg που πήρε τη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη, σχολίασε με καυστικό τρόπο την απρεπή και αιφνίδια απόφαση του Ρίσι Σούνακ να μη συναντήσει τον πρωθυπουργό την Τρίτη (28/11), λόγω των δηλώσεών του για τα Γλυπτά του Παρθενώνα. «Η συνέντευξή μας με τον Έλληνα πρωθυπουργό φαίνεται να έχει ταράξει τη Ντάουνινγκ Στριτ αρκετά για να ακυρώσει τη συνάντηση του Σουνάκ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τεράστια αντίδραση, δεδομένου ότι αυτό το θέμα είναι μακροχρόνιο μεταξύ των δύο χωρών…» έγραψε στην πλατφόρμα Χ (πρώην Τwitter), η Βρετανίδα δημοσιογράφος.

Our interview with the Greek PM that seems to have rattled Number 10 👇🏼 enough to cancel Sunak’s meeting with @kmitsotakis expected today ! Huge reaction given this has been long running issue btw the two countries … https://t.co/BfwVji3akP — Laura Kuenssberg (@bbclaurak) November 27, 2023

Η ματαίωση, την τελευταία στιγμή, από τον Βρετανό πρωθυπουργό της προγραμματισμένης σημερινής συνάντησης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη έχει προκαλέσει πολλά σχόλια στη Βρετανία και αρκετοί ασκούν κριτική στον Ρίσι Σούνακ για το διπλωματικό φάουλ του.

Πολλά είναι τα σχόλια και στα social media, με αρκετούς να εκφράζουν την άποψή τους για την εξέλιξη αυτή.

«Ο Σούνακ είναι δειλός, θα πρέπει να επιστρέψει τα γλυπτά στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους», είναι ένα σχόλιο κάτω από την ανάρτηση του BBC στο X για την ακύρωση της συνάντησης.

Sunak is a coward, he should return the marbles to their rightful owners. — imhodler (@iamhodler_) November 27, 2023

«Δώστε τα πίσω. Είναι αλήθεια τόσο απλό», σημειώνει ένας άλλος.

Give them back. It really is that simple. — City Fan TV OFFICIAL (@CityFanTVMCFC) November 27, 2023

«Πόσο αξιολύπητο. Είναι κατώτερο της αξιοπρέπειας του αξιώματος να ακυρώνεις μια συνάντηση με έναν σύμμαχο του ΝΑΤΟ για κάτι τέτοιο. Εξάλλου θα ήταν μια ευκαιρία για τον Σουνάκ να φανεί σκληρός και να τα βάλει με τους Έλληνες αν έκαναν φασαρία. Αντ’ αυτού, τρέχει μακριά και φαίνεται αδύναμος όπως πάντα», γράφει ένας ακόμη χρήστης.

How pathetic. It’s beneath the dignity of the office to cancel a meeting with a NATO ally over something so petty. Besides it would be an opportunity for Sunak to look tough and take on the Greeks if they kicked up a fuss. Instead he runs away and looks weak as always. — Wolf 🐺 (@WorldByWolf) November 27, 2023

«Όταν νιώθεις ντροπή για την ταυτότητα και την κληρονομία σου θα νιώθεις πάντα κατώτερος παρά τα πλούτη και τη φήμη σου και θα συμπεριφέρεσαι σαν τον Σούνακ», γράφει ένας χρήστης

When you are ashamed of your identity and your heritage, feeling always inferior despite your fortune and fame, you act like #Sunak #Elgin_Marbles #Parthenon #Greece#Mitsotakis — nasty woman (@theiabebeka) November 27, 2023

Ένας άλλος σχολιάζει: «Ο Σούνακ ακύρωσε τη συνάντηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό την τελευταία στιγμή γιατί… ενοχλήθηκε από τις απόψεις που εξέφρασε για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα. Πόσο πιο θλιβερός μπορεί να γίνει ένας ενήλικας;».

Sunak cancels a meeting with the Greek PM at short notice because ... he's 'irked' by the views expressed by the Greek PM on the return of the Elgin Marbles! I mean, how much more pathetic can a grown man get! #SunakOut https://t.co/2lXSc72hiB — Gibbo2 💙🔸🇪🇺🇬🇧🌈 (@Lynn_GT) November 27, 2023

«Θα αναλάβει ποτέ η Βρετανία την ευθύνη για τις λεηλασίες του παρελθόντος και θα κάνει το σωστό;» διερωτάται ένας άλλος σχολιαστής.

⚡️ UK PM Rishi Sunak Cancels Tuesday Meeting with Greek Counterpart Kyriakos Mitsotakis - as Diplomatic Row Breaks Out Over Stolen Parthenon Marbles Mitsotakis said Sun the marbles should be returned to Greece. Will 🇬🇧 ever own up to its pillaging past & do the right thing? pic.twitter.com/HzaggYULiO — Steve H 🌞🚩 (@stevenhokh) November 28, 2023

«Τι θλιβερός άνθρωπος», γράφει ένας ακόμη.

What a pathetic little man #Sunak is.

Greek PM 'Mr Mitsotakis rejected an alternative meeting with the deputy prime minister.' - Only a few people actually know who that is in the UK. 😂 BBC News - Sunak cancels Greek PM meeting in Elgin Marbles rowhttps://t.co/jltstJJ4nB — Huw Jelly 💛💙 (@humongous_huw) November 27, 2023

«Η συμπεριφορά του Σούνακ είναι αντιεπαγγελματική, αγενής και παιδιάστικη. Μια παγκόσμια ντροπή, παραιτήσου τώρα», είναι ένα άλλο σχόλιο.

Well, that escalated quickly. PM Mitsotakis has every right to be annoyed. Sunak's behaviour is unprofessional, down right rude and childish. A world beating embarrassment. Resign now you pathetic prick. https://t.co/71Pj0P5SgO — ExiledOne (@Exiled_B) November 27, 2023

«Εξαιρετικά κακή διπλωματία. Οι βρετανοί πρωθυπουργοί δεν προχωρούν σε τέτοιες προσβολές σε φίλους ομολόγους τους. Αναστατώθηκε ο Σούνακ επειδή ο Μητσοτάκης συνάντησε τον Σερ Στάρμερ τον οποίο όλοι βλέπουν ως τον επόμενο πρωθυπουργό της Βρετανίας;» αναρωτιέται ένας χρήστης.