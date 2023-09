Με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ συναντήθηκε ο Μητσοτάκης – Τα θέματα στο «τραπέζι»

Με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Κορέας συναντήθηκε ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης του με τον Γενς Στόλτενμπεργκ ο Κυριάκος Μητσοτάκης συζήτησε μαζί του διεθνή και περιφερειακά ζητήματα.

Ειδικότερα, στο «τραπέζι» τέθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και η συνεχιζόμενη στήριξη της Συμμαχίας, όπως αυτή αποτυπώθηκε πιο πρόσφατα στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη στήριξη που παρείχε η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή στην Ουκρανία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Γενς Στόλτενμπεργκ αντάλλαξαν ακόμη απόψεις για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο.

Good meeting with Prime Minister Mitsotakis @PrimeministerGR of our valued Ally #Greece. We discussed the importance of continued support to Ukraine, and #NATO’s increased focus on addressing the security impact of climate change. #UNGA pic.twitter.com/B712VvdF4r

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) September 20, 2023