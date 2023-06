Νέα πρόκληση Ερντογάν: Να σταματήσει η Ελλάδα την στρατιωτικοποίηση των νησιών στο Αιγαίο

Για μια ακόμη φορά, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προχώρησε σε εμπρηστικές δηλώσεις κατά της Ελλάδας, καλώντας την Αθήνα να σταματήσει την στρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου. Όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, ο Ερντογάν τόνισε πως «προσπαθούμε να μειώσουμε τις εχθροπραξίες, όχι να τις αυξήσουμε».

«Μετά την εκλογή μου, ο Μητσοτάκης τηλεφώνησε και μου έδωσε συγχαρητήρια. Υπήρξε μια τέτοια διαδικασία. Επομένως, αν τύχει στο Βίλνιους, δεν θα διστάσουμε να συναντηθούμε. Είμαστε δύο γειτονικές χώρες. Αρκεί να μην δοθούν αντίθετα μηνύματα. Δεν προσπαθούμε να αυξήσουμε τις εχθροπραξίες, αλλά κύριε Πρωθυπουργέ σταματήστε να εξοπλίζετε τα νησιά.. Πού θα φτάσετε λοιπόν με αυτόν τον οπλισμό; Η Αμερική σας δίνει συνεχώς όπλα. Σας τα δίνει δωρεάν;», ανέφερε ο Ερντογάν.

Μάλιστα, ο Ερντογάν δεν έμεινε εκεί, καθώς κάλεσε την Κύπρο να αναγνωρίσει τη Βόρεια Κύπρο ως ανεξάρτητο κράτος και φυσικά τα δικαιώματα των κατοίκων της περιοχής.

#BREAKING Turkish President Erdogan calls on Greece to stop armament in Aegean Sea, saying: 'We seek to reduce hostilities, not increase them' pic.twitter.com/OEh3PjgZ2x

#BREAKING Türkiye is at same distance from both East and West, President Erdogan says, adding: 'Our concern is to be together with all countries in world with same understanding' pic.twitter.com/018jwaisSa

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) June 14, 2023