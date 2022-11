Μητσοτάκης: Η κινηματογραφική βιομηχανία απασχολεί 100.000 άτομα – Συνεχάρη τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη για τη σειρά Maestro

0

Ο πρωθυπουργός μίλησε σε εκδήλωση στο τμήμα Agora Series του 63ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Η ελληνική κυβέρνηση κατανοεί ότι ο κινηματογράφος δεν είναι μόνον δημιουργικό εγχείρημα αλλά και οικονομικό, που είναι σημαντικό για όλη τη χώρα, καθώς ο κλάδος άμεσα και έμμεσα απασχολεί πάνω από 100.000 ανθρώπους και ασφαλώς έχει ευρύτερο οικονομικό αντίκτυπο σε πολλούς τομείς και περιοχές, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κωνταντίνος Μητσοτάκης, ο οποίος παρέστη και μίλησε σε εκδήλωση στο τμήμα Agora Series του 63ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, στην οποία συμμετείχαν παραγωγοί και στελέχη εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε οπτιακουστικές παραγωγές.

Μόνο πέρυσι είχαμε 200 παραγωγές στη χώρα μας, μεταξύ των οποίων περισσότερες από 20 ελληνικές ταινίες μεγάλου μήκους και περισσότερες από 20 τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές από μεγάλα στούντιο του Χόλιγουντ. Ο φετινός νικητής του Χρυσού Φοίνικα, «Το Τρίγωνο της Θλίψης» (The Triangle of Sadness), ήταν συμπαραγωγή της Heretic, μιας ελληνικής εταιρείας παραγωγής, και γυρίστηκε κατά μεγάλο μέρος στο νησί της Εύβοιας. Παράλληλα, η ταινία μικρού μήκους της Εύης Καλογηροπούλου, «Στον Θρόνο του Ξέρξη» (On Xerxes' Throne), έλαβε το βραβείο του Canal+ στην κατηγορία της, στην Εβδομάδα Κριτικής στις Κάννες, ανέφερε ο πρωθυπουργός και προσέθεσε ότι σε περιοδικό της κινηματογραφικής βιομηχανίας αναφέρθηκε ότι «παρά τις επιπτώσεις της COVID-19 και την οικονομική κρίση στα τέλη της δεκαετίας του 2000, η ελληνική κινηματογραφική βιομηχανία έχει αναδειχθεί ως υπολογίσιμη δύναμη στην παγκόσμια σκηνή».

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση παρουσίασε μια ξεκάθαρη στρατηγική που ουσιαστικά εδραζόταν σε τρεις πυλώνες, που στοχεύουν στη στήριξη και ανάπτυξη της οπτικοακουστικής βιομηχανίας, η οποία συνεχίζει να χτίζει πάνω στην επιτυχία που γνώρισε τα τελευταία χρόνια. «Σε όλους τους τομείς της οικονομίας στόχος μας ήταν πάντα να δημιουργήσουμε το καλύτερο δυνατό περιβάλλον για επιχειρήσεις και επενδύσεις. Αυτό ισχύει φυσικά και για τον δικό σας κλάδο» σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Αναφερόμενος στον πρώτο πυλώνα της στρατηγικής τής κυβέρνησης, είπε ότι περιστρέφεται γύρω από την παροχή κινήτρων, με τη χώρα μας να προσφέρει τώρα ένα από τα πιο ανταγωνιστικά προγράμματα σε ολόκληρη την ΕΕ και να έχει περαιτέρω απλοποιήσει διαδικασίες αιτήσεων και πιστοποίησης.

Έχουμε ένα cash rebate ύψους 40% σε επιλέξιμες δαπάνες που πραγματοποιούνται από παραγωγές στην ελληνική επικράτεια, για όλα τα οπτικοακουστικά έργα. Περισσότερα από 140 εκατομμύρια ευρώ διανεμήθηκαν πέρυσι. Αυτό μπορεί να συνδυαστεί με ένα κίνητρο φορολογικής ελάφρυνσης της τάξης του 30% για επιλέξιμες δαπάνες, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

«Προσθέσαμε σε αυτά τα κίνητρα την επιλεξιμότητα τιμολογίων για συντελεστές που δεν διαμένουν στην Ελλάδα, σε περιπτώσεις παραγωγών με επιλέξιμες δαπάνες που υπερβαίνουν τα 8 εκατομμύρια -και έως το 50% του επιλέξιμου κόστους. Ενώ υπάρχει και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, που μπορεί να εγγυηθεί τραπεζικά δάνεια έως και 900.000 ευρώ για τον οπτικοακουστικό τομέα, και το πρόγραμμα "Entrepreneurship 360", ένα ειδικό πρόγραμμα κρατικών ενισχύσεων για τη στήριξη οπτικοακουστικών στούντιο» συμπλήρωσε.

Ο δεύτερος πυλώνας της στρατηγικής της κυβέρνησης είναι οι υποδομές, είπε ο πρωθυπουργός, αναφέρθηκε στην έλλειψη επαρκών soundstages (στούντιο ηχογράφησης και τόνισε ότι η χώρα χρειάζεται περισσότερες υπερσύγχρονες υποδομές, οι οποίες θα επιτρέψουν στην Ελλάδα να γίνει η σημαντική δύναμη στον οπτικοακουστικό τομέα που πρέπει να είναι.

Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τέτοιου τύπου επενδύσεις. Και κάποιες από αυτές θα λάβουν χώρα σε μικρή απόσταση από το σημείο όπου βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, στη Θεσσαλονίκη. Και βεβαίως θα πρέπει να αναφέρω πως οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν τέτοιου είδους επενδύσεις μπορούν επίσης να επωφεληθούν από εξαιρετικά χαμηλά δάνεια από τον μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ. Τα δάνεια αυτά έχουν επιτόκιο κάτω του 1%, το οποίο είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικό δεδομένου του σημερινού περιβάλλοντος επιτοκίων, υπογράμμισε.

Ο τρίτος πυλώνας, όπως τόνισε ο πρωθυπουργός, είναι το ανθρώπινο κεφάλαιο, επισημαίνοντας ότι η κατάλληλη αναβάθμιση των δεξιοτήτων των συνεργείων, τα σωστά εργαστήρια για τη δημιουργία περιεχομένου μέσω προγραμμάτων, όπως το "Incubating the Film Industry" του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου και η ανάπτυξη εθνικής Σχολής Οπτικοακουστικών Μέσων, αυτά είναι ακριβώς τα εργαλεία που θα αξιοποιηθούν για να βελτιωθούν οι δεξιότητες, κυρίως για τους νέους ταλαντούχους ανθρώπους, προκειμένου να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην οπτικοακουστική βιομηχανία.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης ακρογωνιαίο λίθο της σύγχρονης ελληνικής κινηματογραφικής βιομηχανίας, είπε ότι αποδεικνύεται πόσο ισχυρή είναι σήμερα αυτή η βιομηχανία, με πολύ μεγαλύτερη προβολή των ελληνικών ταλέντων στις διεθνείς αγορές, περισσότερες συμπαραγωγές και περισσότερες ξένες παραγωγές που γυρίστηκαν στην Ελλάδα. Αρκετές απ' αυτές γυρίζονται εδώ στην Θεσσαλονίκη και πιθανώς να ακολουθήσουν κι άλλες ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες, είπε.

Έκανε επίσης, σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ, αναφορά στο Διεθνές Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους της Δράμας, όπου, όπως υπογράμμισε, σχεδιάζεται ένα νέο οπτικοακουστικό cluster καθώς και μια Σχολή Κινηματογράφου, για να δώσει ώθηση στη δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων και να συμβάλλει στην καλλιέργεια νέων ταλέντων.

«Εκτός από όλα αυτά, προχωράμε προς ένα απλούστερο, πιο αποτελεσματικό ρυθμιστικό πλαίσιο. Ο υπουργός αναφέρθηκε σε αυτό. Προσπαθούμε διαρκώς να κάνουμε τη διαδικασία λιγότερο πολύπλοκη ώστε να μπορείτε να αναπτύξετε επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Και αυτό περιλαμβάνει μία πιο απλοποιημένη διαδικασία αδειοδότησης, την ανάπτυξη ενός δικτύου τοπικών γραφείων για ταινίες και τη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της βιομηχανίας» προσέθεσε.

Ο πρωθυπουργός συνεχάρη τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη για την απόκτηση των παγκοσμίων δικαιωμάτων της ελληνικής δραματικής σειράς Maestro από το Netflix και εξέφρασε την ελπίδα αυτό να είναι μόνον η αρχή και ότι πλατφόρμες θα προχωρήσουν οι ίδιες στην παραγωγή περισσότερων ελληνικών ταινιών και σειρών στο μέλλον.

Τον πρωθυπουργό υποδέχθηκαν στο κινηματοθέατρο Ολύμπιον η γενική διευθύντρια, ο καλλιτεχνικός διευθυντής και η πρόεδρος του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, Ελίζ Ζαλαντό, Ορέστης Ανδρεαδάκης και Αλεξάνδρα Θανούλη.

Στη συζήτηση στο πλαίσιο του Agora Series συμμετείχαν οι Φέρντιναντ Ντόνα, (DEU), Σαμ Χόιλ (Sky Studios), Πίτερ Νάντερμαν (DEU) Ρισάρ Πομέρα (N9ne Studio), Βερόνικα Βιτάλι (NETFLIX), Μπόμπαν Γέφτιτς (Firefly Productions) και Ζουλιέν Λερού (Paper Entertainment).