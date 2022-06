Νέες προκλήσεις Ερντογάν: Δε θα δω τον Μητσοτάκη στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ – Αυτή η πόρτα έχει κλείσει

Νέα επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αποκλείοντας οποιαδήποτε συνάντηση μαζί του στο πλαίσιο της Συνόδου του ΝΑΤΟ.

«Δε θα δω τον Μητσοτάκη. Δεν είναι δυνατόν! Εκείνη η πόρτα έχει κλείσει... Πρέπει πρώτα να συμμαζευτούν», δήλωσε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι στην Ελλάδα χτίστηκαν εννέα αμερικανικές βάσεις. «Εναντίον ποιου; Λένε εναντίον της Ρωσίας. Κολλήσανε με τους S-400», διευκρίνισε.

Επιπλέον, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι είχε σήμερα το πρωί τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Τζο Μπάιντεν, ο οποίος εξέφρασε την επιθυμία να συναντηθούν σήμερα το βράδυ ή αύριο στην Μαδρίτη.

On possible meeting with Greek premier, Turkish president says no meeting with Greece until 'they come to their senses,' high-level strategic council meeting canceled

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) June 28, 2022