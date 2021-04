Δένδιας για συνάντηση με Αναστασιάδη: Διαρκής ο συντονισμός Ελλάδας και Κύπρου

Στη συνάντηση που είχε με τον Νίκο Αναστασιάδη στη Γενεύη, στα πλαίσια της άτυπης πενταμερούς για το Κυπριακό αναφέρθηκε μέσω ανάρτησής του στα social media ο Νίκος Δένδιας. Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για διαρκή και στενό συντονισμό Ελλάδας και Κύπρου.

Συγκεκριμένα, ο κ. Δένδιας έγραψε στο Twitter: «Διαρκής και στενός ο συντονισμός Ελλάδας και Κύπρου και επιβεβαίωση της πλήρους στήριξης για επίλυση του Κυπριακού στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και του ευρωπαϊκού κεκτημένου».

Ι met with #Cyprus President @AnastasiadesCY in presence of FM @Christodulides ahead of @UN informal meeting in #Geneva. Focus on 🇬🇷🇨🇾 continued close coordination, full support to a resolution of Cyprus issue on basis of UNSC Resolutions & European acquis reaffirmed. pic.twitter.com/HKBVDasP38

