Ο Κωνσταντίνος Τασούλας στην Πάρο για την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου

Στην Τήνο ο Δένδιας, στην Φολέγανδρο ο Φάμελλος

Στην Πάρο, στον Ιερό Ναό Παναγίας Εκατονταπυλιανής και στη θεία λειτουργία που θα τελεσθεί εκεί για την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, θα παραστεί την Παρασκευή στις 9.40 το πρωί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας.

Στην Τήνο αύριο ο Δένδιας

Ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας θα μεταβεί, αύριο, Παρασκευή 15 Αυγούστου, στην Τήνο όπου θα εκπροσωπήσει τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στον εορτασμό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και στις τελετές για την 85η επέτειο του τορπιλισμού του καταδρομικού «Έλλη».

Στη Φολέγανδρο ο Φάμελλος

Στη Φολέγανδρο, τόπο καταγωγής της μητέρας του, θα περάσει τις ημέρες των εορτών του Δεκαπενταύγουστου ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, σύμφωνα με πηγές της Κουμουνδούρου.