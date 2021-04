Νέες προκλήσεις από την Άγκυρα – Οργισμένη αντίδραση του υπουργείου Εξωτερικών

«Απορρίπτουμε κατηγορηματικά κάθε προσπάθεια σπίλωσης της εικόνας της Ελλάδας μέσω της προβολής απαράδεκτων μυθευμάτων» τονίζει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του σχετικά με πρόσφατες κατηγορίες εναντίον της Ελλάδας από στενό συνεργάτη του Τούρκου Προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Το υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει, πως ερώτημα δημιουργεί η επιλογή του χρόνου εμφάνισης τέτοιων ανυπόστατων και φαιδρών ισχυρισμών. Αφορμή για την ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών ήταν προκλητική ανάρτηση του επικεφαλής της Διεύθυνσης Επικοινωνιών της Προεδρίας της Τουρκίας Φαχρετίν Αλτούν στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter.

Συγκεκριμένα, ο Αλτούν έγραψε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης:

«Η Ελλάδα φιλοξενεί τρομοκρατικές οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένου του PKK.

Από ένα υποτιθέμενο προσφυγικό στρατόπεδο εντός της ΕΕ, οι τρομοκράτες σχεδιάζουν επιθέσεις (συμπεριλαμβανομένων βομβιστικών επιθέσεων αυτοκτονίας) εναντίον της Τουρκίας, συμμάχου του ΝΑΤΟ - όπως ακριβώς οι πραγματικοί πρόσφυγες αφήνονται νεκροί στο Αιγαίο.

Ήρθε η ώρα να τερματίσουμε την ατιμωρησία της Ελλάδας!».

Greece harbors terrorist organizations, including PKK.

From a supposed refugee camp inside the EU, the terrorists plot attacks (incl. suicide bombings) against Türkiye, a NATO ally – just as actual refugees are left for dead in the Aegean.

It’s time to end Greece’s impunity! pic.twitter.com/gKLs9QVtqG

— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 9, 2021