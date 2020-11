Την αποστρατικοποίηση Τήλου και Χάλκης ζητά με νέα NAVTEX η Τουρκία

0

Δεν έχουν τέλος οι τουρκικές προκλήσεις σχετικά με τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου

Η Τουρκία συνεχίζει τις προκλήσεις στο Αιγαίο και δύο ημέρες μετά τις NAVTEX με τις οποίες ζητούσε την αποστρατικοποιήση Σαμοθράκης, Λήμνου, Χίου και Σάμου, σήμερα επανήλθε ζητώντας την αποστρατικοποίηση άλλων δύο νησιών.

Συγκεκριμένα, με NAVTEX που εξέδωσε η Υδρογραφική Υπηρεσία της Σμύρνης, η Τουρκία κατηγορεί την Ελλάδα ότι παραβιάζει τη Συνθήκη των Παρισίων του 1947 και ζητά την αποστρατικοποίηση της Τήλου και της Χάλκης.

Συγκεκριμένα η τουρκική NAVTEX αναφέρει:

TURNHOS N/W : 1418/20 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 12-11-2020 19:20)

AEGEAN SEA

1. NAVTEX MESSAGE NUMBER HA76-681/20 IS VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF PISCOPIS (TILOS) AND CALKI ISLANDS IN ACCORDANCE WITH THE 1947 PARIS PEACE TREATY.

2. CANCEL THIS MESSAGE 131100Z NOV 20.