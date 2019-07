Συγχαρητήρια στον Κυριάκο Μητσοτάκη από τον Πιέρ Μοσκοβισί

Ο ευρωπαίος επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων Πιέρ Μοσκοβισί έδωσε συγχαρητήρια στον Κυριάκο Μητσοτάκη για την εκλογική νίκη του.

«Ευχαριστώ τον @tsipras_eu που έκανε πολλά για τη χώρα του και για την Ευρώπη, συγχαρητήρια και κουράγιο στον @kmitsotakis για να συνεχίσει την ανόρθωση της ελληνικής οικονομίας. Η @EU_Commission θα είναι πάντα στο πλευρό του ελληνικού λαού», έγραψε ο Πιέρ Μοσκοβισί στον λογαριασμό του στο Twitter.

Thanks to @tsipras_eu who has done a lot for his country and for Europe, congratulations and best of luck to @kmitsotakis in pursuing the job of getting the Greek economy back on its feet. The @EU_Commission will always be at the side of the Greek people. 🇬🇷 🇪🇺

