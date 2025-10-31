«Executive Diploma in Aesthetic & Paramedical Applications» με διεθνή πιστοποίηση από το εξειδικευμένο ΑΛΦΑ studies

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, ΝΕΟΥΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ -ΕΝΑΡΞΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Το Κέντρο Ανωτέρων Σπουδών ΑΛΦΑ studies καινοτομεί στην Advanced επαγγελματική εξειδίκευση στην Αισθητική, ανακοινώνοντας άμεση έναρξη (7 Νοεμβρίου) σε Αθήνα, Πειραιά & Γλυφάδα για το πρωτοπόρο «Executive Diploma in Aesthetic & Paramedical Applications», παρέχοντας σπουδές ανώτατου επιπέδου με διεθνή πιστοποίηση

Το εν λόγω Executive Diploma εντάσσεται στα -μοναδικά στην Ελλάδα- προγράμματα APS (Advanced Professional Studies) που δημιούργησε το ΑΛΦΑ studies και στοχεύουν στο Reskilling (επανεκπαίδευση) & στο Upskilling (αναβάθμιση δεξιοτήτων) που είναι απαραίτητα για κάθε εργαζόμενο & επαγγελματία στη σύγχρονη αγορά εργασίας!

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

  • Δερματολογία & Δερματικές Παθήσεις
  • Ιατρικές Αισθητικές Εφαρμογές
  • Εφαρμοσμένη Κοσμητολογία
  • Βασικές Επιστημονικές Αρχές
  • Ασφάλεια & Νομικό Πλαίσιο

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

  • HIFU
  • RF Microneedling
    • Laser Αποτρίχωσης
  • Laser Fractional
  • Vacum RF
  • E.M.S / H.I.E.M.T
  • Cavitation
    • Μικρορεύματα /Endermologie (LPG)
  • Pressotherapy
  • Oxygen Therapy
  • LED Phototherapy 
  • Plasma Pen
  • Cryo Facial 
  • Μεσοθεραπεία
    • Χημικά peelings & Green Peels
  • Δερμοαπόξεση
  • Hydrafacial
  • PRX T33
  • Cryolipolysis

PLUS: Ελάχιστα επεμβατικές θεραπείες με ιατρική εποπτεία όπως: Botox, Fillers, Lipolysis κ.ά

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ

  • Σπουδαστές/αποφοίτους Αισθητικής, Ποδολογίας, Ιατρικών Εργαστηρίων, Νοσηλευτικής και λοιπών επαγγελμάτων Υγείας & Ομορφιάς
  • Επαγγελματίες των κλάδων Υγείας & Ομορφιάς που επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές του & να διευρύνουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές

Πρακτική άσκηση & επαγγελματική αποκατάσταση:

  • Dr. Anastasios Tsekouras (a-z aesthetics)
  • Aristocrat Plastic Surgery & Beauty Clinic
  • Pantimeless
  • 4FILL
  • DIESSE
  • DESAMED 
  • DR PRINOU

Διάρκεια προγράμματος: 1 ακαδημαϊκό έτος

Διεξαγωγή: Διά ζώσης & online (blended learning)

Καθηγητές: Dr. Aναστάσιος Τσεκούρας και Dr. Μάνος Δημονίτσας (πλαστικοί χειρουργοί), Βασιλική Βλαστού και Ευγενία Λαμπρινού (αισθητικοί), Δημήτρης Φαφούτης (VPO Manager Pantimeless)

Για περισσότερες πληροφορίες & εγγραφές στο πρόγραμμα:

  • http://alfa-studies.gr/
  • ΑΛΦΑ studies Αθήνας: Πατησίων 31, 210 5279500
  • ΑΛΦΑ studies Πειραιά: Φίλωνος 39, 210 41 20313 -Γούναρη 14 & Τσαμαδού (νέο κτίριο)
  • ΑΛΦΑ studies Γλυφάδας: Λ. Βουλιαγμένης 57, 210 9640117
  • ΑΛΦΑ studies Θεσσαλονίκης: Βαλαωρίτου 9, 2310 552406