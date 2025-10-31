«Executive Diploma in Aesthetic & Paramedical Applications» με διεθνή πιστοποίηση από το εξειδικευμένο ΑΛΦΑ studies

0

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, ΝΕΟΥΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ -ΕΝΑΡΞΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Το Κέντρο Ανωτέρων Σπουδών ΑΛΦΑ studies καινοτομεί στην Advanced επαγγελματική εξειδίκευση στην Αισθητική, ανακοινώνοντας άμεση έναρξη (7 Νοεμβρίου) σε Αθήνα, Πειραιά & Γλυφάδα για το πρωτοπόρο «Executive Diploma in Aesthetic & Paramedical Applications», παρέχοντας σπουδές ανώτατου επιπέδου με διεθνή πιστοποίηση.

Το εν λόγω Executive Diploma εντάσσεται στα -μοναδικά στην Ελλάδα- προγράμματα APS (Advanced Professional Studies) που δημιούργησε το ΑΛΦΑ studies και στοχεύουν στο Reskilling (επανεκπαίδευση) & στο Upskilling (αναβάθμιση δεξιοτήτων) που είναι απαραίτητα για κάθε εργαζόμενο & επαγγελματία στη σύγχρονη αγορά εργασίας!

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Δερματολογία & Δερματικές Παθήσεις

Ιατρικές Αισθητικές Εφαρμογές

Εφαρμοσμένη Κοσμητολογία

Βασικές Επιστημονικές Αρχές

Ασφάλεια & Νομικό Πλαίσιο

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

HIFU

RF Microneedling

Laser Αποτρίχωσης



Laser Fractional

Vacum RF

E.M.S / H.I.E.M.T

Cavitation

Μικρορεύματα /Endermologie (LPG)



Pressotherapy

Oxygen Therapy

LED Phototherapy

Plasma Pen

Cryo Facial

Μεσοθεραπεία

Χημικά peelings & Green Peels



Δερμοαπόξεση

Hydrafacial

PRX T33

Cryolipolysis

PLUS: Ελάχιστα επεμβατικές θεραπείες με ιατρική εποπτεία όπως: Botox, Fillers, Lipolysis κ.ά

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ

Σπουδαστές/αποφοίτους Αισθητικής, Ποδολογίας, Ιατρικών Εργαστηρίων, Νοσηλευτικής και λοιπών επαγγελμάτων Υγείας & Ομορφιάς

Επαγγελματίες των κλάδων Υγείας & Ομορφιάς που επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές του & να διευρύνουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές

Πρακτική άσκηση & επαγγελματική αποκατάσταση:

Dr. Anastasios Tsekouras (a-z aesthetics)

Aristocrat Plastic Surgery & Beauty Clinic

Pantimeless

4FILL

DIESSE

DESAMED

DR PRINOU

Διάρκεια προγράμματος: 1 ακαδημαϊκό έτος

Διεξαγωγή: Διά ζώσης & online (blended learning)

Καθηγητές: Dr. Aναστάσιος Τσεκούρας και Dr. Μάνος Δημονίτσας (πλαστικοί χειρουργοί), Βασιλική Βλαστού και Ευγενία Λαμπρινού (αισθητικοί), Δημήτρης Φαφούτης (VPO Manager Pantimeless)

Για περισσότερες πληροφορίες & εγγραφές στο πρόγραμμα: