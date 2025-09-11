Ο Πέτρος Κωστόπουλος για τον αποχωρισμό από τον γιο του: «Κλαίγαμε του κερατά, κοίταζα το κρεβάτι του και συνέχιζα να κλαίω»

0

Έφυγε στο εξωτερικό για σπουδές

Για τον γιο του, Μάξιμο, που έφυγε στο εξωτερικό για σπουδές μίλησε μεταξύ άλλων ο Πέτρος Κωστόπουλος στην εκπομπή «Καλοκαίρι παρέα».

Η Κατερίνα Καραβάτου, μάλιστα, του εξομολογήθηκε πως βλέποντας τη συγκεκριμένη φωτογραφία από το αεροδρόμιο, έβαλε και η ίδια τα κλάματα.

View this post on Instagram A post shared by Petros Kostopoulos (@petroskostopoulos)

«Σε αυτή τη συγκινητική φωτογραφία με τον Μάξιμο εγώ έβαλα τα κλάματα όταν την είδα, που δεν είναι το παιδί μου. Ήταν ένα τόσο δυνατό πράγμα…», είπε η Κατερίνα Καραβάτου.

Ο Πέτρος Κωστόπουλος είπε από την πλευρά του: «Ήταν η στιγμή που κλαίγαμε του κερατά. Ήταν και το παιδί που μεγάλωσα πιο πολύ. Πριν, με τα κορίτσια, δούλευα από το πρωί μέχρι το βράδυ…

Με τον Μάξιμο, επειδή προέκυψαν όλα τα προηγούμενα με τις χρεοκοπίες, είχα πολύ πιο ελεύθερο χρόνο. Είπα ότι αυτή τη φορά, σε αυτό το παιδί, θα πάω σαν μπαμπάς, τέρμα. Ήμασταν συνέχεια μαζί».

Ο Πέτρος Κωστόπουλος ανέφερε επίσης: «Όταν γύρισα σπίτι υπήρχε μια… μεγάλη τρύπα. Κοίταζα το κρεβάτι που ήταν ξέστρωτο και συνέχιζα να κλαίω. Εκεί έπρεπε να πάει και εκεί είναι χαρούμενος».