Συνελήφθη γιος γνωστού πολιτικού μετά από καταδίωξη – «Ξέρεις ποιος είμαι εγώ;»

0

Ο νεαρός από τον Μάρτιο έχει απασχολήσει τέσσερις φορές τις αρχές

Χειροπέδες σε γιο γνωστού πολιτικού και πρώην υπουργού πέρασαν οι αστυνομικοί, μετά από καταδίωξη στη Νέα Ερυθραία.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 19χρονος πήγε να πατήσει οικογένεια τρέχοντας στη Νέα Ερυθραία.

Σύμφωνα με το Mega, παραβίασε δύο STOP και τότε πήγε να πατήσει μια οικογένεια που τυχαία διέσχιζε το δρόμο.

Στη συνέχεια συνελήφθη και φέρεται να είπε «ξέρετε ποιος είμαι εγώ;», αλλάζοντας στάση όταν οδηγήθηκε στην ασφάλεια.

Το Mega ανέφερε ότι εκεί υποστήριξε πως δεν κατάλαβε ότι τον καταδίωκαν αστυνομικοί, γιατί το όχημα ήταν συμβατικό και δεν άκουσε τον φάρο.

Ο νεαρός ηλικίας 19 ετών, από τον Μάρτιο έχει απασχολήσει τέσσερις φορές, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, αφαιρέθηκε το δίπλωμα για ένα μήνα και επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 700 ευρώ.