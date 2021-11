Ο Δρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, εξελέγη τακτικό μέλος του Academy of Master Surgeon Educators™

0

Την κορυφαία Ακαδημία του Αμερικανικού Κολλεγίου Χειρουργών

Ο Δρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης βρίσκεται, πλέον, ανάμεσα στους 35 χειρουργούς, οι οποίοι εξελέγησαν φέτος ως τακτικά μέλη στην Academy of Master Surgeon Educators™ την κορυφαία Ακαδημία του Αμερικανικού Κολλεγίου Χειρουργών. Το σύνολο των τακτικών μελών της Ακαδημίας αριθμεί τα 130. Ανάμεσα σε αυτά, βρίσκονται παγκοσμίου φήμης και πλέον καταξιωμένοι χειρουργοί.

Το Αμερικάνικο Κολλέγιο Χειρουργών-ACS, με περισσότερα από 85.000 μέλη, είναι ο ισχυρότερος επιστημονικός και εκπαιδευτικός οργανισμός που εκπροσωπεί όλες τις χειρουργικές ειδικότητες παγκοσμίως και προσφέρει ποιοτική υποστήριξη στους χειρουργούς. Ιδρύθηκε το 1913 για να βελτιώσει την ποιότητα αντιμετώπισης των χειρουργικών ασθενών βάζοντας πολύ υψηλούς στόχους ηθικής, εκπαίδευσης και πρακτικής . Η Ακαδημία των Κορυφαίων Χειρουργών Εκπαιδευτών (Academy of Master Surgeon Educators) ιδρύθηκε από το Κολλέγιο το 2018 με στόχο την αναγνώριση και την ανάδειξη της σημασίας του ακαδημαϊκού και εκπαιδευτικού έργου των μελών της ως ένα αναπόσπαστο μέρος της επιστημονικής δραστηριότητας των.

Με βασικό στόχο την προαγωγή της επιστήμης και τη μεταλαμπάδευση αυτής, μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η Ακαδημία βοηθά τους νεότερους χειρουργούς κάθε ειδικότητας να εξελιχθούν στη χειρουργική τεχνική και να εμβαθύνουν στη γνώση, ώστε να είναι σε θέση να προσφέρουν τις πλέον άρτιες και υψηλοτάτου επιπέδου υπηρεσίες υγείας, στους ασθενείς

Η εκλογή του Δρ. Κ. Κωνσταντινίδη έρχεται ως αναγνώριση του συνεχούς και πολυετούς εκπαιδευτικού έργου του στη Γενική, Λαπαροσκοπική και Ρομποτική Χειρουργική, σε εκατοντάδες συναδέλφους του ιατρούς, τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε πολλές άλλες χώρες του εξωτερικού. Αξίζει δε να σημειωθεί, ότι η Κλινική Γενικής, Λαπαροσκοπικής, Ογκολογικής και Ρομποτικής Χειρουργικής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, υπό τη Διεύθυνση του Δρ. Κ. Κωνσταντινίδη αποτελεί Κέντρο Αναφοράς και Εκπαίδευσης (Center of Excellence), με τον ίδιο να λαμβάνει πρόσφατα από την κατασκευάστρια εταιρεία των Ρομποτικών Συστημάτων, το βραβείο του κορυφαίου Γενικού Χειρουργού στη Ρομποτική Χειρουργική, στον κόσμο.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, ο L.D.Britt, MD, FACS, MAMSE, Πρόεδρος της Επιτροπής κρίσεων της Ακαδημίας δήλωσε, μεταξύ άλλων: «Η ποιοτικότερη φροντίδα των ασθενών μέσω της εκπαίδευσης αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο του Αμερικάνικου Κολλεγίου Χειρουργών. Για αυτόν το λόγο, η Ακαδημία των Κορυφαίων Χειρουργών Εκπαιδευτών αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα του Κολλεγίου μας, της μεγαλύτερης οργάνωσης χειρουργών, παγκοσμίως» .

Παράλληλα, ο David B. Hoyt MD, FACS, MAMSE, Εκτελεστικός Διευθυντής του Αμερικάνικου Κολλεγίου Χειρουργών, δήλωσε: «Καλωσορίζουμε την τάξη του 2021 στην πιο φημισμένη ακαδημία εκπαιδευτών χειρουργών του κόσμου. Υπό αντίξοες συνθήκες λόγω της πανδημίας, η χειρουργική επιστήμη βασίζεται σε εξαιρετικές και μοναδικές προσωπικότητες ώστε να συνεχιστεί αναπόσπαστη η εκπαίδευση των χειρουργών» δήλωσε ο David B. Hoyt MD, FACS, MAMSE, εκτελεστικός διευθυντής του Αμερικάνικου Κολλεγίου Χειρουργών.

Ενώ ο Δρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης MD, PhD, FACS, MAMSE, Επιστημονικός Διευθυντής και Διευθυντής Γενικής, Ογκολογικής, Λαπαροσκοπικής και Ρομποτικής Χειρουργικής Κλινικής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, Governor του ACS για το Ελληνικό Τμήμα, Γραμματέας Παγκόσμιας Επιστημονικής Εταιρείας Ρομποτικής Χειρουργικής, Adjunct Professor of Surgery of Ohio State University, δήλωσε κατά την εκλογή του: «Αποτελεί τεράστια τιμή για εμένα προσωπικά, η εκλογή μου στην κορυφαία Εκπαιδευτική Ακαδημία χειρουργών του κόσμου. Από τα πρώτα βήματα της Λαπαροσκοπικής Xειρουργικής έως και την εγκαθίδρυση της Ρομποτικής Χειρουργικής, πάντοτε πίστευα πως η εκπαίδευση των χειρουργών στις νέες τεχνολογίες αποτελεί τη σημαντικότερη παρακαταθήκη ενός ιατρού. Η μεταλαμπάδευση της γνώσης και κυρίως της συσσωρευμένης εμπειρίας μου στους νέους ιατρούς μου προσφέρει μεγάλη χαρά. Είμαι συγκινημένος που το Αμερικανικό Κολλέγιο Χειρουργών με κατέταξε ανάμεσα στους κορυφαίους χειρουργούς του κόσμου και πλέον μου δίνεται η δυνατότητα μαζί τους να θέσουμε πυλώνες εκπαίδευσης και να πραγματοποιήσουμε ιδέες για το καλό των χειρουργών αλλά κυρίως για το άριστο αποτέλεσμα της υγείας των χειρουργικών ασθενών. Είμαι πολύ υπερήφανος που από τώρα και στο εξής δίπλα στο όνομα μου θα υπάρχει για πάντα ο τίτλος “MAMSE” που σημαίνει Member of the Academy of Master Surgeon Educators».

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ