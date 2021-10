0

Stress Echo: Ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια των καρδιολόγων για την καταπολέμηση των καρδιακών νοσημάτων

Ο Δρ. Στέφανος Καραγιάννης, MD, PhD, Καρδιολόγος, Διευθυντής Εργαστηρίου Ηχοκαρδιολογίας, Athens Heart Center, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, μας μιλά για το 2ο Σεμινάριο Δυναμικής Ηχωκαρδιογραφίας (2nd Stress Echo Course), το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 4 – 7 Νοεμβρίου 2021 Νοεμβρίου, στα Ηχωκαρδιογραφικά Εργαστήρια του Γενικού Νοσοκομείου Κοργιαλένειο Μπενάκειο Ε.Ε.Σ. & του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, αλλά κυρίως, για την εξειδικευμένη την εξειδικευμένη τεχνική που χρησιμοποιείται για τη διάγνωση της στεφανιαίας νόσου και την εκτίμηση της καρδιακής λειτουργίας.

Τι είναι η Δυναμική Ηχωκαρδιογραφία, ή αλλιώς stress echo;

To Stress Echo (Δυναμική Ηχωκαρδιογραφική Μελέτη) είναι μια εξέταση γρήγορη και αποτελεσματική, η οποία αξιοποιεί τους υπερήχους για τον έλεγχο της καρδιακής λειτουργίας σε συνθήκες φόρτισης-κόπωσης. Διενεργείται τόσο με τη χορήγηση φαρμάκων όσο και με άσκηση σε εργομετρικό ποδήλατο ή κυλιόμενο τάπητα.

Ποια είναι τα οφέλη που προκύπτουν από αυτήν την εξέταση;

Έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση και πρόγνωση της στεφανιαίας νόσου σε ασθενείς με παράγοντες κινδύνου ( υπέρταση, κάπνισμα, διαβήτης, υπερχοληστεριναιμία) και κλινική συμπτωματολογία Ανάδειξη επαναστενώσεων ή νέων βλαβών σε ασθενείς με γνωστή στεφανιαία νόσο και προηγούμενες επεμβάσεις (αγγειοπλαστική, αορτοστεφανιαία παράκαμψη – bypass). Πλήρη έλεγχο βιωσιμότητας του μυοκαρδίου σε ασθενείς με γνωστή στεφανιαία νόσο και προηγούμενο έμφραγμα . Ολοκληρωμένο προεγχειρητικό έλεγχο των ασθενών που πρόκειται να υποβληθούν σε καρδιολογικές ή μη επεμβάσεις.

Είναι ασφαλής εξέταση;

Με την εξέταση αυτή, ο ασθενής δε λαμβάνει ραδιενεργό φάρμακο όπως αντίστοιχα, με το σπινθηρογράφημα, καθιστώντας την απολύτως ασφαλή ως προς την εκπομπή ραδιενεργού υλικού. Παράλληλα, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το σκιαγραφικό που ενδεχομένως χρησιμοποιήσουμε, δε μεταβολίζεται στους νεφρούς, συνεπώς, δε χρειάζεται ο ασθενής να κάνει προετοιμασία με λήψη υγρών πριν ή μετά την εξέταση, καθιστώντας την εξέταση εκλογής ακόμη και σε ασθενείς με ήπια ή και σοβαρότερη νεφρική ανεπάρκεια. Ως δοκιμασία φόρτισης-κόπωσης που είναι, έχει το κίνδυνο που θα είχε ένα απλό τεστ κόπωσης. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να διενεργείται από εξειδικευμένο καρδιολόγο με πιστοποίηση στη συγκεκριμένη εξέταση και φυσικά με την βοήθεια έμπειρου νοσηλευτή/νοσηλεύτριας κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Επιπλέον θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μηχανήματα υπερήχων τελευταίας γενιάς, ενώ και το εργαστήριο που πραγματοποιείται είναι σωστό να είναι πιστοποιημένο.

Πρακτικά, λοιπόν, πόσο βοηθά η συγκεκριμένη εξέταση στη διάγνωση συχνών καρδιολογικών ασθενειών;

Το Stress Echo ως λειτουργικό διαγνωστικό τεστ αποτελεί, πλέον, εξέταση πρώτης εκλογής (κλάση Ι) για τη διάγνωση στεφανιαίας νόσου, σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας. Επιπλέον, το stress echo χρησιμοποιείται όλο και πιο συχνά για την εκτίμηση και πρόγνωση ασθενών με σοβαρές βαλβιδοπάθειες, καρδιακή ανεπάρκεια και μυοκαρδιοπάθεια.

Λίγα λόγια για το 2ο Σεμινάριο Δυναμικής Ηχωκαρδιογραφίας:

Η σημαντική διαγνωστική αξία και οι εφαρμογές τις οποίες βρίσκει το stress echo στην καθημερινή κλινική πράξη μας οδήγησε στη διενέργεια του 1ου, ιδιαίτερα επιτυχημένου, σεμιναρίου δυναμικής ηχωκαρδιογραφίας, τη χρονιά που μας πέρασε. Σε συνέχεια αυτού και με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε το 2ο Σεμινάριο Δυναμικής Ηχωκαρδιογραφίας (2nd Stress Echo Course), 4 – 7 Νοεμβρίου 2021, που θα διεξαχθεί στα Ηχωκαρδιογραφικά Εργαστήρια του Γενικού Νοσοκομείου Κοργιαλένειο Μπενάκειο- Ερυθρός Σταυρός και του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών από τους εξειδικευμένους στο αντικείμενο καρδιολόγους:

Στέφανο Καραγιάννη, MD, PhD, Καρδιολόγος, Διευθυντής Εργαστηρίου Ηχοκαρδιολογίας, Athens Heart Center, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, Επιμελητή Α΄ καρδιολογίας και Υπευθύνου του Εργαστηρίου Ηχωκαρδιογραφίας του Γενικού Νοσοκομείου Κοργιαλένειο Μπενάκειο Ε.Ε.Σ

Νικόλαο Καδόγλου, Λέκτορα Καρδιολογίας στην Ιατρική Σχολή της Κύπρου

Δημήτριο Κλέττα, Πανεπιστημιακό υπότροφο της Πανεπιστημιακής καρδιολογικής Κλινικής του Ιπποκράτειου Γενικού Νοσοκομείου

Στο συγκεκριμένο σεμινάριο, έχουμε ως στόχο την μεταλαμπάδευση της γνώσης, βήμα -βήμα και της θεωρητικής εκμάθησης μέσα από την πρακτική εκπαίδευση των καρδιολόγων στη Δυναμική Ηχωκαρδιογραφία. Αυτό επιτυγχάνεται από τις θεωρητικές διαλέξεις και την άσκηση στο Ηχωκαρδιογραφικό εργαστήριο και σε σταθμούς εργασίας (How to do / hands on sessions).

Παράλληλα, έχουμε σχεδιάσει την πραγματοποίηση αναλυτικής παρουσίασης, επάνω σε περιστατικά, του τρόπου διενέργειας της Δυναμικής Ηχωκαρδιογραφίας και των εφαρμογών της σε όλο το φάσμα της Καρδιολογίας (στη στεφανιαία νόσο, την καρδιακή ανεπάρκεια, τις βαλβιδοπάθειες, τις μυοκαρδιοπάθειες κ.τ.λ.). Στο σημείο αυτό, αξίζει να αναφέρουμε ότι θα χορηγηθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης με 25 μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στους εκπαιδευόμενους, μετά από εξετάσεις.

Θα πρέπει να σημειώσουμε εδώ και να τονίσουμε για ακόμη μία φορά τη σημασία του συγκεκριμένου, διαδραστικού σεμιναρίου στην κατάρτιση των ειδικών καρδιολόγων που αισθάνονται την ανάγκη απόκτησης πρακτικών γνώσεων και θεωρητικής εμβάθυνσης πάνω στον τομέα της Δυναμικής Ηχωκαρδιογραφίας.

Για περισσότερα ιατρικά νέα, πατήστε εδώ.