Νέος πρόεδρος Eurogroup: Στόχος η εμβάθυνση της νομισματικής ένωσης

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Παρίσι η παράδοση της προεδρίας του Eurogroup από το Γερούν Ντάισελμπλουμ στον Πορτογάλο υπουργό Οικονομικών, Μάριο Σεντένο. Ο Γ. Ντάισελμπλουμ διετέλεσε πρόεδρος του Eurogroup από το 2013, ενώ η θητεία του λήγει επίσημα αύριο.

Για να σηματοδοτήσουν την αλλαγή στην ηγεσία του Eurogroup, οι δύο άντρες πραγματοποίησαν συνάντηση εργασίας σήμερα στο Παρίσι, όπου βρισκόταν ο Μ. Σεντένο για επίσημη επίσκεψη, κατά την οποία συζήτησαν επίσης την ημερήσια διάταξη του Eurogroup.

«Έχουμε ένα μοναδικό παράθυρο ευκαιρίας για την εμβάθυνση της νομισματικής ένωσης, καθιστώντας το κοινό μας νόμισμα πιο ανθεκτικό σε μελλοντικές κρίσεις» σημείωσε ο νέος πρόεδρος του Eurogroup, δηλώνοντας ιδιαίτερα ικανοποιημένος για την ανάληψη της ηγεσίας του Eurogroup. «Η ευθύνη μας είναι να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των πολιτών μας», επισήμανε ο ίδιος, προσθέτοντας ότι θα καταβάλλει «κάθε προσπάθεια» για να επιτύχει την «απαραίτητη συναίνεση», ενώ ευχαρίστησε τον Γ. Ντάισελμπλουμ για την «ισχυρή» του ηγεσία «σε μια περίοδο όπου η ζώνη του ευρώ τέθηκε υπό δοκιμή».

Από την πλευρά του ο Γ. Ντάισελμπλουμ δήλωσε: «Η ευρωζώνη είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση τώρα από ό,τι το 2013. Έχουμε οικονομική ανάπτυξη σε όλες τις χώρες, η ανεργία πέφτει και τα δημόσια οικονομικά είναι πιο υγιή. Έχουν ληφθεί αποφασιστικά μέτρα για την ενίσχυση της νομισματικής ένωσης, ιδίως της τραπεζικής ένωσης. Θα ήθελα να ευχηθώ στον κ. Σεντένο ό,τι καλύτερο στο νέο του ρόλο ως προέδρου του Eurogroup».

Η πρώτη συνεδρίαση του Eurogroup υπό την προεδρία του Μ. Σεντένο θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στις 22 Ιανουαρίου 2018.

Handover ceremony of the #Eurogroup presidency between @J_Dijsselbloem and @mariofcenteno "I am highly motivated to take on the helm of the Eurogroup for the next 2.5 years" https://t.co/EdlwOb3qfd

— EU Council TV News (@EUCouncilTVNews) 12 Ιανουαρίου 2018