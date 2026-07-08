Οι ελληνικές εξαγωγές παγιώνουν την ανοδική πορεία τους

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Άνοδος 13,5% το πεντάμηνο και νέα μείωση του εμπορικού ελλείμματος

Οι ελληνικές εξαγωγές συνέχισαν την ανοδική πορεία τους και τον Μάιο του 2026, καταγράφοντας αύξηση 20,9% σε ετήσια βάση, ενώ στο πρώτο πεντάμηνο του έτους ενισχύθηκαν κατά 13,5%, σύμφωνα με ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ) και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), που βασίζεται στα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Την ίδια περίοδο, το εμπορικό έλλειμμα περιορίστηκε κατά 9%, καθώς η άνοδος των εξαγωγών υπερέβη σημαντικά εκείνη των εισαγωγών, ενώ θετική ήταν η εικόνα τόσο στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και στις Τρίτες Χώρες. Σύμφωνα με την ανάλυση, η ενίσχυση των εξαγωγικών επιδόσεων αφορά την πλειονότητα των βασικών παραγωγικών κλάδων, με τον πρόεδρο του ΠΣΕ, Αλκιβιάδη Καλαμπόκη, να επισημαίνει ότι τα στοιχεία του πρώτου πενταμήνου αποτυπώνουν τη διαμόρφωση μιας σταθερής αναπτυξιακής τάσης για την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας.

Η ανάλυση

Σύμφωνα με την ανάλυση, οι εξαγωγές διογκώθηκαν σημαντικότατα κατά 875,8 εκατ. ευρώ, τον Μάιο του 2026 ή κατά 20,9% και «σκαρφάλωσαν» στα 5,07 δισ. ευρώ έναντι 4,20 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2025. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, αυξήθηκαν σημαντικά (5,1%), με αποτέλεσμα οι εξαγωγές να αγγίξουν τα 3,41 δισ. ευρώ από 3,25 δισ. ευρώ, δηλαδή διευρύνθηκαν κατά 164,1 εκατ. ευρώ.

Οι εισαγωγές, αυξήθηκαν τον Μάιο του 2026 (7,8% ή 511,1 εκατ. ευρώ) και άγγιξαν τα 7,04 δισ. ευρώ έναντι 6,52 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2025. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αγαθών διαμορφώθηκαν σε 5,61 δισ. ευρώ από 5,60 δισ. ευρώ, δηλαδή παρέμειναν πρακτικώς στάσιμες (0,2%).

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω κινήσεων, το εμπορικό έλλειμμα συρρικνώθηκε τον εξεταζόμενο μήνα του 2026 κατά 364,7 εκατ. ευρώ ή κατά -15,7%, στα 1,96 δισ. ευρώ από 2,33 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό ισοζύγιο περιορίστηκε κατά 6,5% ή 152,7 εκατ. ευρώ και άγγιξε μόλις τα 2,20 εκατ. ευρώ από 2,35 εκατ. ευρώ που ήταν τον περσυνό Μάιο.

Όσον αφορά τις εξαγωγές συνολικά στο διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου αυξήθηκαν κατά 13,5% και άγγιξαν τα 22,90 δισ. ευρώ από 20,17 δισ. ευρώ, διευρύνθηκαν δηλαδή κατά 2,7 δισ. ευρώ, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές για το πρώτο πεντάμηνο του 2026 διαμορφώθηκαν στα 16,4 δισ. ευρώ από 15,7 δισ. ευρώ, δηλαδή είναι αυξημένες κατά 706,9 εκατ. ευρώ ή κατά 4,5%.

Οι εισαγωγές (συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών) στην περίοδο Ιανουαρίου -Μαΐου 2025 αυξήθηκαν κατά 4,4%, καθώς διευρύνθηκαν κατά 1,5 δισ. ευρώ, με τη συνολική τους αξία να διαμορφώνεται στα 35,35 δισ. ευρώ έναντι 33,85 δισ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αυξήθηκαν ελαφρώς και άγγιξαν τα 27,56 δισ. ευρώ από 27,11 δισ. ευρώ, δηλαδή ενισχύθηκαν κατά 447,8 εκατ. ευρώ ή κατά 1,7%.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, το εμπορικό έλλειμμα στο πρώτο πεντάμηνο του 2026 περιορίστηκε κατά 9%, στα 12,45 δισ. ευρώ από 13,68 δισ. ευρώ το πρώτο πεντάμηνο του 2025. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε κατά 2,3% και άγγιξε τα 11,17 δισ. ευρώ από 11,43 δισ. ευρώ, δηλαδή συρρικνώθηκε κατά 259,1 εκατ. ευρώ.

Η πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφική περιοχή

Όσον αφορά στην πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφικές περιοχές τον Μάιο του 2025, συνεχίζεται η μεγάλη αύξηση των αποστολών προς τις χώρες της Ε.Ε. (14,4%) αλλά και η ακόμη μεγαλύτερη προς τις τρίτες χώρες (29,8%). Όταν, εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, η εικόνα παραμένει οριακά θετική για τις εξαγωγές προς τις χώρες της ΕΕ (2%), σε αντίθεση με την εικόνα των εξαγωγών προς τις τρίτες χώρες, όπου παραμένει όντως θετική και μάλιστα με ρυθμό 11,3%, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσυνό μήνα.

Αναφορικά με το ποσοστό των εξαγωγών που κατευθύνονται στις αγορές των κρατών-μελών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, αυτό περιορίστηκε κατά 3 μονάδες και άγγιξε μόλις το 54,7% έναντι 57,9% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα το 2025. Αντιστρόφως ανάλογη είναι η εικόνα που καταγράφεται για το ποσοστό των εξαγωγών προς τις τρίτες χώρες, που διαμορφώθηκε στο 45,3% έναντι 42,1%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το μερίδιο των εξαγωγών προς τις χώρες της ΕΕ διαμορφώνεται στο 65,2% και των τρίτων χωρών στο 34,8%.

Εξετάζοντας την κατανομή των εξαγωγών για το διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου του 2026, διαπιστώνεται ότι η συνολική αξία των εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, αυξήθηκε προς τις χώρες της ΕΕ (12,6%) όπως και προς τις τρίτες χώρες κατά 14,7%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή η εικόνα δεν αλλάζει προς τις χώρες της ΕΕ (6,7%), διαφοροποιείται όμως προς τις τρίτες χώρες, όπου οι εξαγωγές κυμάνθηκαν στα ίδια επίπεδα (0,2%).

Η πορεία ανά κλάδο

Σχετικά με τις μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, τον Μάιο του 2026 καταγράφονται ανοδικές τάσεις σε 7 από τους 10 κυριότερους προϊοντικούς κλάδους.

Πιο συγκεκριμένα, ποσοστιαία άνοδος καταγράφεται στις κατηγορίες Πετρελαιοειδή-Καύσιμα (74,9%), Τρόφιμα (6,1%), Βιομηχανικά (11,7%), Χημικά (5,1%), Μηχανήματα (12,3%), Πρώτες Ύλες (9,5%) και στις χαμηλές σε αξία εξαγωγές των Εμπιστευτικών Προϊόντων (22,1%).

Παράλληλα όμως, μειωμένες εμφανίζονται εκείνες των Διαφόρων Βιομηχανικών (-12,5%), των Ποτά και Καπνός (-6,3%) και των Λαδιών (-27%), σε σύγκριση με το πρώτο πεντάμηνο του 2025.

Εξετάζοντας το πεντάμηνο Ιανουαρίου-Μαΐου 2026, άνοδο καταγράφουν οι εξαγωγές των 7 από τις 10 μεγάλες κατηγορίες προϊόντων: Πετρελαιοειδή-Καύσιμα (44,2%), Τρόφιμα (9,3%), Βιομηχανικά (1,2%), Χημικά (3%), Μηχανήματα (4,2%), Πρώτες Ύλες (12%) και των χαμηλών σε αξία εξαγωγών Εμπιστευτικών Προϊόντων (12,7%), σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό πεντάμηνο.

Παράλληλα όμως, μειωμένες εμφανίζονται εκείνες των Λαδιών (-17,9%) και των Ποτά & Καπνός (-1,4%), σε σύγκριση με το πρώτο πεντάμηνο του 2025. Τέλος, στα ίδια επίπεδα διατηρήθηκαν οι εξαγωγές των Διαφόρων Βιομηχανικών (0,2%).

Αλκιβιάδης Καλαμπόκης: Επιβεβαιώνεται ότι η ανοδική πορεία των ελληνικών εξαγωγών δεν αποτελεί συγκυριακό φαινόμενο

«Ο Μάιος του 2026 επιβεβαίωσε με τον πλέον εμφατικό τρόπο ότι η ανοδική πορεία των ελληνικών εξαγωγών δεν αποτελεί συγκυριακό φαινόμενο, αλλά αποκτά πλέον χαρακτηριστικά σταθερής τάσης» ανέφερε ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων, Αλκιβιάδης Καλαμπόκης, σχολιάζοντας τα παραπάνω και συνέχισε:

«Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά +20,9% συνολικά και κατά +5,1% χωρίς τα πετρελαιοειδή, καταγράφοντας τον τρίτο συνεχόμενο μήνα ισχυρής ανάπτυξης. Ιδιαίτερα θετική είναι και η σημαντική μείωση του εμπορικού ελλείμματος κατά 15,7%, καθώς και η εντυπωσιακή διεύρυνση των εξαγωγών προς τις Τρίτες Χώρες (+29,8%), γεγονός που αποδεικνύει ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις ενισχύουν διαρκώς την παρουσία τους σε νέες και απαιτητικές διεθνείς αγορές.

Το πεντάμηνο Ιανουαρίου-Μαΐου 2026 ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερα θετικό αποτύπωμα, καθώς οι ελληνικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά +13,5% συνολικά και κατά +4,5% χωρίς τα πετρελαιοειδή. Η δυναμική που αναπτύχθηκε από τον Μάρτιο και μετά όχι μόνο κάλυψε τις απώλειες του πρώτου διμήνου, αλλά διαμόρφωσε πλέον μία σταθερή αναπτυξιακή τροχιά, με αύξηση τόσο προς τις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (+12,6%) όσο και προς τις τρίτες χώρες (+14,7%). Εξίσου σημαντικό είναι ότι οι εξαγωγές αυξάνονται με ρυθμό τριπλάσιο από εκείνον των εισαγωγών, γεγονός που οδήγησε σε περαιτέρω περιορισμό του εμπορικού ελλείμματος κατά 9% (1,23 δισ. ευρώ), επιβεβαιώνοντας τη βελτίωση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εξέλιξη των εμπορικών μας σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρά τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα που προκαλούν οι εξελίξεις στην αμερικανική εμπορική πολιτική, οι ελληνικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ εξακολούθησαν να κινούνται ανοδικά (+14,6%). Ωστόσο, η σημαντικά μεγαλύτερη αύξηση των εισαγωγών από τις ΗΠΑ (+39,3%) είχε ως αποτέλεσμα τη διαμόρφωση εμπορικού ελλείμματος ύψους 410,9 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο πεντάμηνο του έτους, εξέλιξη που απαιτεί ιδιαίτερη παρακολούθηση και στοχευμένες πρωτοβουλίες για την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών προϊόντων στην αμερικανική αγορά.

Υπάρχουν περίοδοι κατά τις οποίες τα στατιστικά στοιχεία αποτυπώνουν απλώς τη συγκυρία και περίοδοι κατά τις οποίες αποκαλύπτουν μια βαθύτερη μεταβολή. Τα στοιχεία του Μαΐου και συνολικά του πρώτου πενταμήνου του 2026 ανήκουν στη δεύτερη κατηγορία. Η επίδοση των ελληνικών εξαγωγών δεν αποτελεί πλέον μια μεμονωμένη θετική εξέλιξη, αλλά δείχνει να αποκτά διάρκεια και χαρακτηριστικά σταθερής ανοδικής τάσης.

Τρεις συνεχόμενοι μήνες ισχυρής αύξησης των εξαγωγών έχουν πλέον μεταβάλει ουσιαστικά την εικόνα του έτους. Οι αρνητικές επιδόσεις του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου έχουν όχι μόνο καλυφθεί, αλλά έχουν δώσει τη θέση τους σε ένα πεντάμηνο με διψήφιο ρυθμό αύξησης των εξαγωγών και αισθητή βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι οι εξαγωγές αυξάνονται με ρυθμό σημαντικά υψηλότερο από τις εισαγωγές, στοιχείο που αποτυπώνει την ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας και συμβάλλει στη σταδιακή μείωση του εμπορικού ελλείμματος.

Εξίσου σημαντικό είναι ότι η θετική εικόνα δεν περιορίζεται σε έναν μόνο κλάδο ή σε μία γεωγραφική αγορά. Η ενίσχυση των εξαγωγών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζεται με σταθερό ρυθμό, ενώ ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η διεύρυνση της παρουσίας των ελληνικών προϊόντων στις αγορές των τρίτων χωρών. Η εξέλιξη αυτή αποδεικνύει ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις διευρύνουν μεθοδικά το διεθνές αποτύπωμά τους, αξιοποιώντας νέες εμπορικές ευκαιρίες και μειώνοντας σταδιακά την εξάρτησή τους από περιορισμένο αριθμό αγορών.

Παράλληλα, ιδιαίτερα ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι η ανάπτυξη των εξαγωγών στηρίζεται σε ένα ευρύ παραγωγικό φάσμα. Εκτός από την έντονη συμβολή των πετρελαιοειδών, σημαντική αύξηση καταγράφουν τα τρόφιμα, τα βιομηχανικά προϊόντα, τα χημικά, τα μηχανήματα και οι πρώτες ύλες. Πρόκειται για κλάδους με υψηλή προστιθέμενη αξία και ισχυρή συμβολή στην παραγωγική βάση της χώρας, γεγονός που ενισχύει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της εξαγωγικής ανάπτυξης.

Ασφαλώς, το διεθνές οικονομικό περιβάλλον εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από σημαντικές προκλήσεις. Οι γεωπολιτικές εντάσεις, οι μεταβολές στην εμπορική πολιτική μεγάλων οικονομιών, οι διακυμάνσεις στις τιμές της ενέργειας και η αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές εξακολουθούν να επηρεάζουν το παγκόσμιο εμπόριο. Παρά τις συνθήκες αυτές, οι ελληνικές εξαγωγές επιδεικνύουν αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων ενισχύεται σταθερά, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Η εικόνα του πρώτου πενταμήνου επιτρέπει συγκρατημένη αισιοδοξία για τη συνέχεια του έτους. Η μέχρι σήμερα πορεία αποδεικνύει ότι όταν η ελληνική παραγωγή επενδύει στην ποιότητα, στην καινοτομία, στη συνέπεια και στη διεύρυνση των διεθνών συνεργασιών, μπορεί να ανταγωνίζεται με επιτυχία στις πλέον απαιτητικές αγορές του κόσμου. Η διατήρηση αυτής της δυναμικής προϋποθέτει συνέχιση των επενδύσεων στην εξωστρέφεια, σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον και συντονισμένες πρωτοβουλίες πολιτείας και επιχειρηματικής κοινότητας, ώστε οι εξαγωγές να εξακολουθήσουν να αποτελούν έναν από τους βασικότερους μοχλούς βιώσιμης ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας».