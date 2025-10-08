Μείωση των ελληνικών εξαγωγών τον Αύγουστο

0

Αύξηση κατά 3,5% των ελληνικών εξαγωγών, χωρίς πετρελαιοειδή, στο οκτάμηνο του 2025

Μειώθηκαν οι εξαγωγές τον Αύγουστο του 2025 καθώς περιορίστηκαν, κατά 327,1 εκατ. ευρώ ή κατά -8.9% και ανήλθαν μόλις σε 3,36 δισ. ευρώ έναντι 3,68 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2024. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, έχουμε μείωση (-7,1%), με αποτέλεσμα οι εξαγωγές να αγγίξουν μόλις τα 2,36 δισ. ευρώ από 2,54 δισ. ευρώ, δηλαδή συρρικνώθηκαν κατά 181,5 εκατ. ευρώ.

Αυτά προκύπτουν από την ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), επί των προσωρινών στοιχείων της ΕΛ-ΣΤΑΤ, που δημοσιοποιήθηκε σήμερα και σημειώνεται ότι, σχετικά με τις μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, καταγράφονται πτωτικές τάσεις σε 8 από τους 10 κυριότερους κλάδους προϊόντων.

Πιο αναλυτικά, σε ό,τι αφορά στις εισαγωγές, περιορίστηκαν και αυτές τον Αύγουστο του 2025 (-13% ή 812,6 εκατ. ευρώ) και άγγιξαν τα 5,45 δισ. ευρώ έναντι 6,26 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2024. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αγαθών διαμορφώθηκαν σε 4,38 δισ. ευρώ από 4,55 δισ. ευρώ, δηλαδή μειώθηκαν κατά 173,8 εκατ. ευρώ ή κατά -3,8%.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω κινήσεων, το εμπορικό έλλειμμα συρρικνώθηκε τον εξεταζόμενο μήνα του 2025 κατά 485,5 εκατ. ευρώ ή κατά -18,8%, στα 2,10 δισ. ευρώ από 2,59 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Χωρίς τα πετρελαιοειδή το εμπορικό ισοζύγιο κυμάνθηκε στα ίδια επίπεδα, με τον Αύγουστο του 2024 (0,4%).

Όσον αφορά τις εξαγωγές συνολικά στο διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου μειώθηκαν κατά -5,7% και άγγιξαν τα 31,82 δισ. ευρώ από 33,75 δισ. ευρώ, μειώθηκαν δηλαδή κατά 1,93 δισ. ευρώ, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές για το οκτάμηνο του 2025 διαμορφώθηκαν στα 24,46 δισ. ευρώ από 23,64 δισ. ευρώ, δηλαδή είναι αυξημένες κατά 822,1 εκατ. ευρώ ή κατά 3,5%.

Οι εισαγωγές (συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών) στην περίοδο Ιανουαρίου -Αυγούστου 2025 μειώθηκαν, καθώς περιορίστηκαν κατά 2,39 δισ. ευρώ ή κατά -4,3%, με τη συνολική τους αξία να διαμορφώνεται στα 53,52 δισ. ευρώ έναντι 55,90 δισ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αυξήθηκαν και άγγιξαν τα 43,21 δισ. ευρώ από 41,74 δισ. ευρώ, δηλαδή ενισχύθηκαν κατά 1,47 δισ. ευρώ ή κατά 3,5%.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, το εμπορικό έλλειμμα στο οκτάμηνο του 2025 μειώθηκε ελαφρώς, κατά -2%, στα 21,70 δισ. ευρώ από 22,15 δισ. ευρώ το οκτάμηνο του 2024. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε κατά 3,6% και άγγιξε τα 18,74 δισ. ευρώ από 18,10 δισ. ευρώ, δηλαδή αυξήθηκε κατά 644,7 εκατ. ευρώ.

Η πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφική περιοχή

Όσον αφορά στην πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφικές περιοχές τον Αύγουστο του 2025, παρατηρείται μείωση των αποστολών τόσο προς τις χώρες της ΕΕ (-7,7%) όσο και προς τις Τρίτες Χώρες (-10,3%). Ακόμη και όταν, εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή η εικόνα δεν βελτιώνεται, οι εξαγωγές προς τις χώρες της ΕΕ καταγράφουν πτώση (-8,4%), όπως και οι εξαγωγές προς τις Τρίτες Χώρες, με μικρότερο, όμως, ρυθμό (-5%), σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Αναφορικά με το ποσοστό των εξαγωγών που κατευθύνονται στις αγορές των κρατών-μελών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, αυτό αυξήθηκε κατά, σχεδόν, μία μονάδα και άγγιξε το 53,6% έναντι 52,9% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα το 2024. Αντιστρόφως ανάλογη είναι η εικόνα που καταγράφεται για το ποσοστό των εξαγωγών προς τις Τρίτες Χώρες, που διαμορφώθηκε στο 46,4% έναντι 47,1%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το μερίδιο των εξαγωγών προς τις χώρες της ΕΕ διαμορφώνεται στο 63,3% και των Τρίτων Χωρών στο 36,7%.

Εξετάζοντας την κατανομή των εξαγωγών για το διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου του 2025, διαπιστώνεται ότι η συνολική αξία των εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, μειώθηκε ελαφρώς προς τις χώρες της ΕΕ (-1,4%) ενώ προς τις Τρίτες Χώρες υποχώρησε κατά -11%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές αυξάνονται τόσο προς τις χώρες της ΕΕ (3,6%) όσο και προς τις Τρίτες Χώρες (3,2%).

Η πορεία ανά κλάδο

Σχετικά με τις μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, τον Αύγουστο του 2025 καταγράφονται πτωτικές τάσεις σε 8 από τους 10 κυριότερους κλάδους προϊόντων.

Πιο συγκεκριμένα, ποσοστιαία πτώση καταγράφεται στις κατηγορίες Πετρελαιοειδή-Καύσιμα (-16,5%), Βιομηχανικά (-0,9%), Χημικά (-8,8%), Μηχανήματα (-14,1%), Διάφορα Βιομηχανικά (-5,4%), Πρώτες Ύλες (-11,9%), Λάδια (-3,7%) και στις χαμηλές σε αξία εξαγωγές των Εμπιστευτικών Προϊόντων (-74,2%).

Αντίθετα, αυξημένες είναι οι εξαγωγές, της κατηγορίας, των Τροφίμων (4,7%) και των Ποτά & Καπνός (2,8%), σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του περασμένου έτους.

Εξετάζοντας το οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025, πτώση καταγράφουν οι εξαγωγές των 4 μόνο από τις 10 μεγάλες κατηγορίες προϊόντων: Πετρελαιοειδή-Καύσιμα (-25,2%), Μηχανήματα (-2,9%), Πρώτες Ύλες (-2%) και οι χαμηλές σε αξία εξαγωγές των Εμπιστευτικών Προϊόντων κατά -73,9%.

Παράλληλα όμως, αυξημένες εμφανίζονται εκείνες των Τροφίμων (11,4%), Βιομηχανικών (6,4%), Χημικών (1,5%), Διαφόρων Βιομηχανικών (4,1%), Λαδιών (4,3%) και Ποτών & Καπνού (8,2%), σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό οκτάμηνο.

Δήλωση Αλκ. Καλαμπόκη

Ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων, Αλκιβιάδης Καλαμπόκης, σχολιάζοντας τα στοιχεία, ανέφερε: «Πτωτικός ήταν ο Αύγουστος για τις ελληνικές εξαγωγές που κατέγραψαν μείωση 8,9%, χωρίς πετρελαιοειδή και -7,1%, με πετρελαιοειδή, σε σχέση με τον Αύγουστο του 2024. Οι ελληνικές εξαγωγές - χωρίς τα πετρελαιοειδή - καταγράφουν για δεύτερο μήνα μείωση από την αρχή του χρόνου. Πιο συγκεκριμένα: Ιανουάριος αύξηση 9,9%, Φεβρουάριος 5,8%, Μάρτιος 6,7%, Απρίλιος -2,7%, Μάιος 9,1%, Ιούνιος 3,7%, Ιούλιος 1,5% και Αύγουστος -7,1%, σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα.

Αποτέλεσμα της πτώσης των ελληνικών εξαγωγών (χωρίς πετρελαιοειδή) κατά -7,1% το μήνα Αύγουστο του 2025, είναι και η περιορισμένη αύξηση (3,5%) στο οκτάμηνο του 2025, σε σχέση με την αύξηση 4,9% που είχε καταγραφεί στο επτάμηνο του 2025. Αύξηση (3,6%) καταγράφεται και στο εμπορικό έλλειμμα, την περίοδο Ιανουάριο-Αύγουστο, χωρίς πετρελαιοειδή. Όταν όμως εξετάζουμε το οκτάμηνο, με πετρελαιοειδή βλέπουμε πως υπάρχει ελαφριά υποχώρηση του εμπορικού ελλείμματος κατά -2%, σε σχέση με το αντίστοιχο οκτάμηνο του 2024.

Η Ευρώπη παραμένει σταθερά ο κυριότερος πελάτης της Ελλάδος με το 53,6% των ελληνικών εξαγωγών, με πετρελαιοειδή, ή το 63,3% των ελληνικών εξαγωγών χωρίς τα πετρελαιοειδή, να αποστέλλονται στην ΕΕ, το μήνα Αύγουστο.

Σημειωτέων τα στοιχεία που αφορούν το εμπόριο της Ελλάδος με τις ΗΠΑ δείχνουν τις ελληνικές εξαγωγές να κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα (-0,1%) με το περυσινό οκτάμηνο. Αντίστοιχα στο οκτάμηνο οι εισαγωγές μας από τις ΗΠΑ έφτασαν στο 1,61 δισ. ευρώ έναντι του 1,67 δισ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2024, με αποτέλεσμα το εμπορικό μας ισοζύγιο να είναι σχεδόν ισοσκελισμένο [...] Η ποιότητα, η μοναδικότητα και η αυθεντικότητα των ελληνικών προϊόντων και το μεταξύ μας εμπόριο, όπως διαμορφώνεται έως σήμερα, αποτελούν ισχυρό πλεονέκτημα για την διαπραγμάτευση εξαίρεσης των προϊόντων μας, από τους δασμούς Τραμπ».

Στο μεταξύ όπως δήλωσε, από την πλευρά της, στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η επίτιμη πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων, Χριστίνα Σακελλαρίδη: «Δυστυχώς τα γεωπολιτικά γεγονότα όπου οι πύραυλοι προηγούνται της διπλωματίας, κράτη ισοπεδώνονται και πληθυσμοί λιμοκτονούν, και όλα αυτά συμβαίνουν κοντά μας στη Μέση Ανατολή. Μερικά εκ των κρατών αυτών είναι και εξαγωγικοί πελάτες μας, και φυσικό ήταν να έχουν αρνητική επιρροή επι των εξαγωγών μας και να επηρεάσουν και τις εξαγωγές μας το 2025. Το σύνολο των εξαγωγών μας του Αυγούστου 2025, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών και της αξίας των πλοίων, σημείωσε μείωση κατά -7,3% έναντι του Αυγούστου 2024 ήτοι 2.346,9 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο 2025 έναντι των εξαγωγών του Αυγούστου του 2024 που έφταναν τα 2.530,4 εκατ. ευρώ βάσει των πρόσφατων στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ».