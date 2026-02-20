Διπλασιάστηκαν οι άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα το 2025

0

Στα 26,5 δισ. ευρώ οι εισροές κεφαλαίων από το εξωτερικό, εκ των οποίων τα 14,1 δισ. ευρώ ελληνικά ομόλογα και έντοκα

Το έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο έκλεισε το 2025 στα 14,1 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 2,8 δισ. ευρώ. σε σχέση με το 2024. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, η μείωση αυτή προήλθε διότι η μείωση των εισαγωγών ήταν μεγαλύτερη από την πτώση των ελληνικών εξαγωγών. Η διαπίστωση αυτή δεν δείχνει ενίσχυση της ελληνικής ανταγωνιστικότητας.

Αντόθετα, η ελληνική οικονομία προσέλκυσε κεφάλαια σε επίπεδα ρεκόρ από το εξωτερικό το 2025. Τα κεφάλαια αυτά κατευθύνθηκαν κυρίως σε άμεσες επενδύσεις, σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια.

Από τα στοιχεία της ΤτΕ προκύπτει ότι οι άμεσες επενδύσεις από το εξωτερικό ανήλθαν σε 12 δισ. ευρώ, έναντι 6 δισ. ευρώ το 2024. Πρόκειται δηλαδή για διπλασιασμό ή για αύξηση 100% των άμεσων ξένων επενδύσεων στην ελληνική αγορά ακινήτων και σε τομείς που χρηματοδοτούνται κυρίως μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Ενδιαφέρον παρουσιάζει, επίσης, το στοιχείο ότι 5,3 δισ. ευρώ επενδύθηκαν από Έλληνες επιχειρηματίες και επενδυτές στο εξωτερικό.

Επιστρέφοντας στο εμπορικό ισοζύγιο, οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 2,5% και οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 3,6%. Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 2,5% και οι αντίστοιχες εισαγωγές κατά 3%. Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών διευρύνθηκε, λόγω της βελτίωσης του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών παρά την επιδείνωση των ισοζυγίων μεταφορών και λοιπών υπηρεσιών.

Στο τέλος Δεκεμβρίου του 2025, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας διαμορφώθηκαν σε 20,3 δισεκ. ευρώ, έναντι 14,6 δισεκ. ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου του 2024.