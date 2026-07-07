Με πτώση 0,72% έκλεισε το Χρηματιστήριο

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Στα 369,76 εκατ. ευρώ έφτασε ο τζίρος

Με πτώση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε ρευστοποιήσεις για καταγραφή κερδών. Η αγορά υποχώρησε μετά από τέσσερις ανοδικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης είχε καταγράψει συνολικά κέρδη 4,09%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.541,99 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,72%. Ενδοσυνεδριακά σημείωσε υψηλότερη τιμή στις 2.567,42 μονάδες(+0,28%) και κατώτερη τιμή στις 2.541,93 μονάδες (-0,72%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 369,76 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 38.845.586 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,74%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,61%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Coca Cola HBC (+2,22%), της ΕΥΔΑΠ (+0,84%) και της Optima Bank (+0,39%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Eurobank (-1,89%), της Lamda Development (-1,73%), της Εθνικής (-1,72%) και της Πειραιώς (-1,69%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 8.950.215 και 6.817.185 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με 100,89 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 53,37 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 44 μετοχές, 65 πτωτικά και 15 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: ΣΙΔΜΑ (+12,02%) και CPI (+5,68%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Δάιος Πλαστικά (-4,10%) και Δρομέας (-3,07%).