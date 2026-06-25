«Επικηρύχθηκε» από την κυβέρνηση για 5,33 ευρώ το κιλό ο λαγοκέφαλος

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Ανακοινώθηκαν μέτρα στήριξης των αλιέων όπως η άρση απαγόρευσης χρηματοδότησης μηχανών

Ένα νέο μέτρο ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου, προβλέποντας οικονομική επιβράβευση ύψους 5,33 ευρώ ανά κιλό για την αλιεία του συγκεκριμένου είδους.

Η δράση θα εφαρμοστεί αρχικά πιλοτικά στις θαλάσσιες περιοχές του Νότιου Αιγαίου και της Κρήτης, προκαλώντας ωστόσο αντιδράσεις από αλιείς άλλων περιοχών, οι οποίοι ζητούν αντίστοιχη στήριξη και καθολική εφαρμογή των μέτρων.

Πριν από την επίσημη ανακοίνωση, πραγματοποιήθηκε συνάντηση των αρμόδιων φορέων με εκπροσώπους των επαγγελματιών αλιέων. Μετά την ενημέρωσή τους για το πλαίσιο των παρεμβάσεων, αρκετοί εκπρόσωποι εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους και αποχώρησαν από τη σύσκεψη, μετέδωσε ο ΣΚΑΪ.

Οικονομική ενίσχυση και μείωση του κόστους για τους αλιείς

Στο πακέτο μέτρων περιλαμβάνονται:

Επιδότηση αλιευτικού πετρελαίου ύψους 0,16 ευρώ ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο.

Επιδότηση αλιευτικού πετρελαίου ύψους 0,12 ευρώ ανά λίτρο για τον μήνα Ιούνιο.

Καθαρή αμοιβή έως 5,33 ευρώ ανά κιλό για την εξαλίευση λαγοκέφαλου, ποσό που σύμφωνα με το υπουργείο είναι κατά 52% υψηλότερο από την αντίστοιχη αμοιβή στην Κύπρο.

Στόχος των παρεμβάσεων είναι η μείωση του λειτουργικού κόστους των αλιευτικών δραστηριοτήτων, η προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος και η στήριξη των τοπικών κοινωνιών που εξαρτώνται από την αλιεία.

Οι αλλαγές που προωθούνται στη νέα Κοινή Αλιευτική Πολιτική

Σύμφωνα με το υπουργείο, η νέα Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑΠ) θα πρέπει να προσφέρει ουσιαστικά εργαλεία στους επαγγελματίες του κλάδου, μέσα από τρεις βασικούς άξονες:

Άρση της απαγόρευσης χρηματοδότησης μηχανών

Η αλλαγή αυτή στοχεύει στη μείωση των εξόδων λειτουργίας και στην ενίσχυση της βιωσιμότητας του αλιευτικού στόλου.

Εκσυγχρονισμός αλιευτικών σκαφών

Προβλέπεται η αναβάθμιση του στόλου με πιο ασφαλή, αποδοτικά και ανθεκτικά σκάφη, ικανά να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις που δημιουργούν το κόστος καυσίμων, η κλιματική αλλαγή και οι νέες συνθήκες στη θάλασσα.

Ανανέωση των γενεών στον κλάδο

Στόχος είναι η προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας ώστε να προσελκύονται νέοι επαγγελματίες και να διασφαλιστεί η συνέχεια της αλιευτικής δραστηριότητας.

Με τις συγκεκριμένες αλλαγές επιδιώκεται η δημιουργία ενός πιο βιώσιμου στόλου, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και η παροχή περισσότερων δυνατοτήτων ανάπτυξης για τις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές.

Νέοι κανόνες για εκπροσώπηση και ισότιμους όρους στην αγορά

Παράλληλα, το υπουργείο δίνει έμφαση στη βελτίωση της εκπροσώπησης του κλάδου και στη δημιουργία ενός πιο ξεκάθαρου πλαισίου λειτουργίας.

Οι βασικές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν:

Ενίσχυση της εκπροσώπησης των αλιέων

Προωθείται σχέδιο νόμου ώστε οι επαγγελματίες αλιείς να συμμετέχουν σε περιφερειακά και εθνικά όργανα, όπως το Συμβούλιο Αλιείας.

Νέο πλαίσιο για την ερασιτεχνική αλιεία

Δημιουργείται μητρώο και προβλέπεται καταγραφή της παραγωγής, με στόχο τον περιορισμό του αθέμιτου ανταγωνισμού και της παράνομης διακίνησης.

Αλλαγές στο σύστημα κυρώσεων

Η επιβολή απαγόρευσης δραστηριότητας θα εφαρμόζεται μόνο σε περιπτώσεις υποτροπής, βάσει συστήματος μορίων και σύμφωνα με το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο.

Το συνολικό σχέδιο του υπουργείου αποσκοπεί στην ενίσχυση της αλιείας, στη στήριξη των επαγγελματιών του κλάδου και στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων που προκαλεί η παρουσία του λαγοκέφαλου.