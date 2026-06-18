Τι συμβαίνει με τους λαγοκέφαλους στον Παγασητικό – Καθηγητής προτείνει να… επικηρυχθεί το συγκεκριμένο ψάρι

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Διαθέτει ισχυρά σαγόνια, στόμα που μοιάζει με ράμφος και τέσσερα ενωμένα δόντια, ικανά να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό

Η ερευνητική ομάδα του αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Δημήτρη Κλαουδάτου, δεν έχει καταγράψει καμία παρουσία λαγοκέφαλου στον Παγασητικό.

Παράλληλα, οι πρόσφατες αναφορές για δαγκώματα από το τοξικό ψάρι στην Ελλάδα δεν έχουν επιβεβαιωθεί από επίσημες αρχές, όπως νοσοκομεία, το ΕΚΑΒ ή άλλες αρμόδιες υπηρεσίες.

Για την Μαγνησία, η εικόνα παραμένει καθησυχαστική ως προς τις ακτές. Λουόμενοι δηλώνουν, ότι δεν έχουν δει λαγοκέφαλους στις παραλίες, ενώ ψαράς της περιοχής αναφέρει μόνο μεμονωμένη εμφάνιση ανοιχτά και σε μεγάλα βάθη, όχι κοντά σε σημεία όπου κινούνται λουόμενοι.

Σύμφωνα με τον κ. Κλαουδάτο, ο κίνδυνος για τον άνθρωπο υπάρχει, αλλά είναι μικρός και δεν συνδέεται με επιθετική συμπεριφορά του ψαριού. Ένα δάγκωμα μπορεί να συμβεί κυρίως από λάθος, αν ο λαγοκέφαλος περάσει κάποιο σημείο του σώματος για τροφή. Η ανησυχία αφορά την δύναμη του δαγκώματος, καθώς διαθέτει ισχυρά σαγόνια, στόμα που μοιάζει με ράμφος και τέσσερα ενωμένα δόντια, ικανά να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό.

Η επιστημονική εικόνα για τον Παγασητικό δείχνει, ότι οι συνθήκες στον ημίκλειστο και σχετικά βαθύ κόλπο δεν είναι κατάλληλες όλο τον χρόνο, ώστε ο λαγοκέφαλος ή το λεοντόψαρο να εγκατασταθούν εύκολα και να δημιουργήσουν σταθερούς πληθυσμούς, σημειώθηκε στην ΕΡΤ.

Το πρόβλημα ωστόσο, είναι ήδη σοβαρό σε άλλες περιοχές του Αιγαίου. Ο λαγοκέφαλος είναι τροπικό, χωροκατακτητικό είδος, που πέρασε στην Μεσόγειο κυρίως μέσω της διώρυγας του Σουέζ, έχει ελάχιστους φυσικούς εχθρούς και προκαλεί ζημιές σε δίχτυα και αλιευτικά εργαλεία. Οι μεγαλύτεροι αριθμοί έχουν εντοπιστεί στην Κρήτη, όπου τα θερμότερα νερά δημιουργούν καταλληλότερες συνθήκες εγκατάστασης, με τους ψαράδες να ζητούν αποζημιώσεις για τις ζημιές.

Ως μέτρο αντιμετώπισης, ο κ. Κλαουδάτος προτείνει την επικήρυξη του είδους, ώστε όταν εντοπίζεται να αλιεύεται συστηματικά από τους ψαράδες, όπως έχει γίνει και σε άλλες χώρες, με στόχο να μειωθεί ο πληθυσμός του και να περιοριστούν οι ζημιές στην αλιεία και στο θαλάσσιο οικοσύστημα.