Θεοδωρικάκος: Η διαφάνεια είναι όπλο στα χέρια των καταναλωτών σε όλους τους τομείς

0

«Μπαίνει τέλος στα ψιλά γράμματα στα δάνεια»

«Το νέο πλαίσιο αφορά δάνεια έως 100.000 ευρώ, καταναλωτικά και επισκευαστικά, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, που θα συναφθούν με τράπεζες από τον Νοέμβριο του 2026 και μετά», υπογράμμισε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφερόμενος στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για την καταναλωτική πίστη, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ.

Όπως τόνισε, η Ελλάδα εφαρμόζει την ευρωπαϊκή νομοθεσία, αλλά προχωρά και σε «πολύ σοβαρά βήματα παρακάτω», με στόχο περισσότερη διαφάνεια, αξιοπιστία και εμπιστοσύνη στις σχέσεις τραπεζών και πολιτών. «Βάζουμε πλαφόν στο ετήσιο επιτόκιο που μπορεί να υπάρξει για τέτοιου είδους δάνεια. Το ανώτατο όριο που βάζουμε στο πόσο μπορεί να πάει η συνολική επιβάρυνση είναι το πιο χαμηλό σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε.

«Μπαίνει τέλος στα ψιλά γράμματα. Τα έχουμε υποστεί όλοι μας. Όλοι έχουμε υπογράψει χωρίς να έχουμε προσέξει αναλυτικά το τι συμβαίνει», σημείωσε, προσθέτοντας ότι με το νομοσχέδιο θεσπίζεται σαφές πλαίσιο ενημέρωσης για τους όρους των δανείων, ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν τι υπογράφουν και οι τράπεζες να λειτουργούν με διαφάνεια και υπευθυνότητα. Παράλληλα, επισήμανε ότι μπαίνουν κανόνες και σε καταχρηστικές πρακτικές πίεσης προς τους καταναλωτές, όταν καλούνται να υπογράψουν προσφορές εντός ολίγων λεπτών, εξηγώντας πως προβλέπεται και δικαίωμα υπαναχώρησης 14 ημερών.

Αναφερόμενος στη νέα ψηφιακή εφαρμογή «PosoKanei», που τέθηκε χθες σε λειτουργία, ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε: «Η διαφάνεια στην αγορά κάνει καλό στους καταναλωτές και σε όλους μας». Όπως εξήγησε, η εφαρμογή βοηθά τον πολίτη να γνωρίζει, να συγκρίνει και να επιλέγει: «Όταν βλέπει ο πολίτης τις τιμές, συγκρίνει και επιλέγει. Γνωρίζοντας τι κάνει, επιλέγει το φθηνότερο, επιλέγει αυτό το οποίο τον συμφέρει και φέρνει σε πιο δύσκολη θέση τις εταιρείες του ανταγωνισμού».

«Είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο, ιδιαίτερα για τις πιο δυναμικές ηλικίες, ώστε να κάνουν τις αγορές που θέλουν, φθηνότερα», σημείωσε. Παράλληλα, επισήμανε τον καθοριστικό ρόλο της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή στη δημιουργία της πλατφόρμας.

Ο κ. Θεοδωρικάκος, αναφέρθηκε και στο πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για ένα έκτακτο μέτρο που επέβαλε η κυβέρνηση λόγω των πληθωριστικών πιέσεων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. «Δεν το έχει κάνει κανένας άλλος στην Ευρώπη και δεν το έχει κάνει ποτέ ξανά ελληνική κυβέρνηση», δήλωσε. Τόνισε, επίσης, ότι το μέτρο έχει αποδώσει ουσιαστικά στη συγκράτηση των τιμών: «Θα ήταν τρεις με τέσσερις μονάδες επάνω ο πληθωρισμός στα τρόφιμα και στα βασικά είδη διαβίωσης, αν δεν το είχαμε κάνει».

Αναφερόμενος στους ελέγχους που κάνει η Ανεξάρτητη Αρχή, σημείωσε πως «τα πρόστιμα εισπράττονται κανονικά» και στάθηκε στο πρόστιμο ύψους 3 εκατ. ευρώ που επέβαλε σε πολυεθνική εταιρεία για παραβίαση της νομοθεσίας. Όπως είπε, η Ανεξάρτητη Αρχή δημιουργήθηκε «για να μη σχετίζεται άμεσα με την κυβέρνηση, με τα κόμματα, αλλά να κάνει τη δουλειά της με διαχρονικό τρόπο και να προστατεύει τους καταναλωτές».

Συνεχίζοντας, σημείωσε ότι τα μέτρα αυτά συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος, «χωρίς κανείς να ισχυρίζεται ότι το πρόβλημα του κόστους ζωής έχει λυθεί». Το πιο κρίσιμο, εξήγησε, είναι «το τι κάνουμε για να φέρουμε δουλειές και επενδύσεις και να δίνονται καλύτεροι μισθοί, ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους, και λιγότεροι φόροι».

Απαντώντας σε σχετικές αναφορές του κ. Τσίπρα για την αντιμετώπιση των καρτέλ, ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι «ο καθένας κρίνεται από το τι έχει κάνει με πράξεις». Πρόσθεσε ότι «το να λέει τώρα ο κ. Τσίπρας ότι μια νύχτα θα φέρει έναν νόμο και θα καταργήσει τα καρτέλ, έχει τόση αξιοπιστία όση είχε ότι έσκισε τα μνημόνια το 2015 και παραλίγο η χώρα να στουκάρει στον τοίχο».

Σε ερώτηση για το πολιτικό κλίμα και το ενδεχόμενο εκλογών, ο κ. Θεοδωρικάκος επεσήμανε ότι η χώρα έχει μπει σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. «Βλέπω ότι έχουμε μπει σε μία παρατεταμένη προεκλογική εκστρατεία, γιατί σε λίγες μέρες μπαίνουμε στον τελευταίο χρόνο της κυβέρνησης. Ο μαραθώνιος θα κρατήσει έναν χρόνο. Εμείς είμαστε αθλητές του μαραθωνίου», δήλωσε.

Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι η παρουσία των κυβερνητικών στελεχών στην κοινωνία δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως προεκλογική δραστηριότητα, αλλά ως αυτονόητη πολιτική υποχρέωση. «Είναι υποχρέωση και πολύ λογικό για έναν πολιτικό να είναι μέσα στην κοινωνία, να συζητά, να ακούει τις απόψεις των πολιτών, να προβάλλει το έργο της κυβέρνησης», τόνισε.

Κλείνοντας, ο υπουργός κάλεσε σε σοβαρότητα και επιχειρηματολογία στον δημόσιο διάλογο, προειδοποιώντας για το ενδεχόμενο μακράς περιόδου τοξικής αντιπαράθεσης. «Επειδή θα κρατήσει πολύ αυτή η διαδικασία, θα πρέπει όλοι να είμαστε πάρα πολύ σοβαροί και με επιχειρηματολογία. Γιατί εάν έναν χρόνο πάμε σε μια διχαστική, τοξική αντιπαράθεση, δεν θα βγει τίποτα. Δυστυχώς η αντιπολίτευση δεν βλέπω να έχει θετικό λόγο, παρά μόνο μια ατελείωτη κατασυκοφάντηση και σκανδαλολογία απέναντι στην κυβέρνηση, η οποία δεν οδηγεί πουθενά», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να παρουσιάζει το έργο της, να βελτιώνεται διαρκώς και να βρίσκεται δίπλα στους πολίτες.