Με πτώση 0,92% έκλεισε το Χρηματιστήριο

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Στα 221,12 εκατ. ευρώ ανήλθε ο τζίρος

Πτωτικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, εν μέσω υποχώρησης των ευρωπαϊκών αγορών, στον απόηχο της αναζωπύρωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή, ενώ ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στα χαμηλότερα της ημέρας, στις 2.352,75 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,92%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 221,12 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 24.082.672 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 1,01%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,26%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (+2,33%), της Allwyn (+1,78%) και της Motor Oil (+0,46%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Alpha Bank (-3,19%), της Optima Bank (-2,47%), της Metlen (-1,73%) και του ΟΛΠ (-1,64%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 3.948.442 και 2.951.442 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η ΔΕΗ με 60,25 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 20,97 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 32 μετοχές, 73 πτωτικά και 18 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Παΐρης (+4,88%) και Frigoglass (+4,13%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Safe Bulkers (-7,14%) και Προοδευτική (-4,80%).