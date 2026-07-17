Εβδομαδιαία πτώση 2,62% για το Χρηματιστήριο Αθηνών

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Κέρδη 15,40% από τις αρχές του έτους

Με σημαντική πτώση 2,62% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που τελειώνει, εν μέσω υποχώρησης των διεθνών αγορών, καθώς το αβέβαιο γεωπολιτικό περιβάλλον δημιουργεί κλίμα επιφυλακτικότητας στους επενδυτές.

Η μεταβολή του κλίματος στις διεθνείς αγορές, σε συνδυασμό με την κόπωση των επενδυτών από το διαρκές «μπρος-πίσω» στις γεωπολιτικές εξελίξεις, λειτούργησαν ως καταλύτης για μια πιο επιφυλακτική στάση απέναντι στο ρίσκο, σημειώνει η Beta Χρηματιστηριακή.

Οι επενδυτές που συνεχίζουν να αγοράζουν επιθετικά μετοχές θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο περιορισμού της έκθεσής τους, προειδοποιεί η Bank of America (BofA), επικαλούμενη τα ευρήματα της τελευταίας έρευνάς της μεταξύ διαχειριστών κεφαλαίων. Σύμφωνα με τους στρατηγικούς αναλυτές της τράπεζας, οι επενδυτές έχουν γίνει υπερβολικά αισιόδοξοι, εξέλιξη που παραδοσιακά θεωρείται προειδοποιητικό σήμα για τις αγορές.

Η ελληνική κεφαλαιαγορά διανύει μια πρωτόγνωρη περίοδο κινητικότητας, αντίστοιχη μόνο με εκείνη του 2007, επισημαίνει η Beta Securities. Το 2025 οι εταιρικές πράξεις άντλησης κεφαλαίων ανήλθαν σε 2,53 δισ. ευρώ, φέτος το αντίστοιχο μέγεθος έχει ήδη εκτοξευθεί στα 8,1 δισ. ευρώ μέσα σε μόλις 6,5 μήνες. Πρόκειται για μια εξέλιξη που αναδεικνύει τη σημαντική αναβάθμιση της αγοράς, συνοδεύεται όμως και από το τίμημά της, καθώς η συνεχής απορρόφηση τόσο μεγάλων κεφαλαίων από την εγχώρια και τη διεθνή επενδυτική βάση δοκιμάζει τα όρια της διαθέσιμης ρευστότητας.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 2.447,25 μονάδες, έναντι 2.513,22 μονάδων την προηγούμενη εβδομάδα, σημειώνοντας εβδομαδιαία πτώση 2,62%, από τις αρχές Ιουλίου υποχωρεί 0,51%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 15,40%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με πτώση 2,71%, ενώ από τις αρχές του 2026 σημειώνει άνοδο 16,18%.

Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE MID έκλεισε με εβδομαδιαία πτώση 3,92%, και από τις αρχές του έτους ενισχύεται σε ποσοστό 6,85%.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με πτώση 5,74%, ενώ από τις αρχές του 2026 καταγράφει κέρδη σε ποσοστό 18,25%, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδος διαμορφώθηκε στα 1.778,997 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 355,799 εκατ. ευρώ, έναντι 306,195 εκατ. ευρώ της περασμένης εβδομάδος.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την εβδομάδα αυτή μειώθηκε κατά 5,667 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 179,737 δισ. ευρώ, ενώ από τις αρχές του έτους είναι αυξημένη κατά 33,484 δισ. ευρώ.