ΑΑΔΕ: Χωρίς κυρώσεις οι δηλώσεις ΦΠΑ έως 29 Μαΐου για αγρότες που μετατάσσονται στο κανονικό καθεστώς

Σε ποιες περιπτώσεις ισχύει η συγκεκριμένη ρύθμιση

Τη δυνατότητα εκπλήρωσης της υποχρέωσης υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ χωρίς την επιβολή κυρώσεων, παρέχει έως και 29/5/2026 με εγκύκλιο που εξέδωσε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, σε αγρότες οι οποίοι μετατάσσονται από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, στο φορολογικό έτος 2026, λόγω υπέρβασης του ορίου επιδοτήσεων των 5.000 ευρώ.

Η ρύθμιση αυτή ισχύει, υπό την προϋπόθεση ότι έως και 30/4/2026 έχει υποβληθεί δήλωση μεταβολής για τη μετάταξη στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ για το έτος 2026 και περιλαμβάνει:

• τη δήλωση αποθεμάτων μετάταξης στο κανονικό καθεστώς,

• τις δηλώσεις ΦΠΑ για τις μηνιαίες φορολογικές περιόδους Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2026, εφόσον κατά τη μετάταξη προκύπτει υποχρέωση υποβολής μηνιαίων δηλώσεων,

• τη δήλωση ΦΠΑ για το πρώτο τρίμηνο 2026, εφόσον κατά τη μετάταξη προκύπτει υποχρέωση υποβολής τριμηνιαίας δήλωσης,

• τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες ενδοκοινοτικών συναλλαγών για τους παραπάνω μήνες, εφόσον υπάρχει σχετική υποχρέωση.

Για δηλώσεις ΦΠΑ με ποσό φόρου προς καταβολή, η παραπάνω ημερομηνία (29/5/2026) αποτελεί την καταληκτική προθεσμία για την εμπρόθεσμη εξόφληση του φόρου χωρίς την επιβολή κυρώσεων, σύμφωνα με την εγκύκλιο (Ε.2020/2026).

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

• Τηλεφωνικά: Στο 1521 (χωρίς χρέωση), εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00.

• Ψηφιακά: Στο my1521 (24/7), επιλέγοντας: Θέματα ΦΠΑ, Τελών & Ειδικών Φορολογιών > ΦΠΑ > Ειδικά Καθεστώτα ΦΠΑ > Ειδικό καθεστώς αγροτών