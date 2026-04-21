Ανοιχτή γενική συνέλευση της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου την Παρασκευή

Σαν στόχο έχει τη σύσταση επιτροπής πληγέντων από τα μέτρα για την καταπολέμηση της ζωονόσου του αφθώδους πυρετού

Η πραγματοποίηση ανοιχτής γενικής συνέλευσης της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου ανακοινώθηκε πριν από λίγο ως απάντηση στη διακοπή της κατάληψης του λιμανιού της Μυτιλήνης σήμερα το πρωί από διαμαρτυρόμενους κτηνοτρόφους του νησιού.

Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Παρασκευή 24 Απρίλη στις 8.30 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Καλλονής, και σαν στόχο έχει τη σύσταση επιτροπής πληγέντων από τα μέτρα για την καταπολέμηση της ζωονόσου του αφθώδους πυρετού, με ευθύνη της ομοσπονδίας, για να δυναμώσει η πίεση για 100% κρατική στήριξη για ανασύσταση των κοπαδιών.

Στην ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου αναφέρονται μεταξύ άλλων τα παρακάτω:

«Πάνω από έναν μήνα τώρα, δίνουμε έναν σκληρό αγώνα επιβίωσης μετά την εμφάνιση κρούσματος αφθώδη πυρετού στο νησί μας. Τις τελευταίες οκτώ μέρες, με μπλόκο στο λιμάνι ασκήσαμε μεγάλη πίεση και στριμώξαμε την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση κάτω από την πίεση του αγώνα, τη μαζικότητα των κινητοποιήσεων, την αμέριστη αλληλεγγύη του λαού της Λέσβου αναγκάστηκε:

- Να μας δεχτεί σε συναντήσεις, ενώ πριν μας απέκλειαν και συζητούσαν για μας χωρίς εμάς

- Να πάρει ορισμένα μέτρα, που όμως έχουμε επίγνωση ότι δε λύνουν το πρόβλημα.

Οι κινητοποιήσεις αυτές, με αυτά τα χαρακτηριστικά, πάγωσαν σκέψεις άμεσης καταστολής, δυσκόλεψαν την κυβέρνηση, αλλά και τα τοπικά της στελέχη που έδωσαν και δίνουν μάχη να υπονομεύονται τα αιτήματά μας και ο αγώνας μας.

Ο αγώνας μας δεν είναι «μια κι έξω»* είναι μια μάχη με πολλά επεισόδια που συνεχίζεται με κάθε μορφή. Απέναντί μας δεν έχουμε μόνο τον αφθώδη πυρετό, αλλά μια πολιτική που μας θεωρεί αναλώσιμους. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα ολόκληρο σύστημα που υποτάσσει την παραγωγή μας, το βιος μας και την ίδια την επιβίωση του νησιού στις εξαγωγές των καρτέλ της φέτας. Παλεύουμε κόντρα σε έναν κρατικό μηχανισμό που αποδεικνύεται προκλητικά «ανίκανος» και δυσκίνητος όταν πρέπει να θωρακίσει τη δική μας παραγωγή, αλλά είναι ταχύτατος όταν πρόκειται να υπηρετήσει τα συμφέροντα των λίγων. Έχουμε νέα πείρα, συνεχίζουμε. Για την επιβίωσή μας είναι μονόδρομος ο αγώνας».

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου «τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση είναι ανεπαρκή. Δεν απαντούν στο πρόβλημα, παραμένει ο στραγγαλισμός του νησιού και των κτηνοτρόφων για χάρη 4-5 μεγαλοεξαγωγέων.

Ξέρουμε και από την πείρα των τελευταίων εβδομάδων ότι ο οργανωμένος, μαζικός, ενιαίος αγώνας κτηνοτρόφων και αγροτών, με στήριξη των εργαζομένων και των επαγγελματιών, είναι η δύναμή μας.

Όλοι εμείς που στενάζουμε από την ακρίβεια και τα υπόλοιπα προβλήματα -- ενώνουμε τις γροθιές μας. Στοχεύοντας τον πραγματικό ένοχο της κατάστασής μας που είναι η πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ, αλλά και των προηγούμενων κυβερνήσεων.

Η αλληλεγγύη που εισπράξαμε όλες αυτές τις μέρες από τον λαό της Λέσβου και όχι μόνο, ήταν συγκινητική και μας έδωσε τη δύναμη να κρατήσουμε γερά. Καλούμε κάθε εργαζόμενο, κάθε νησιώτη, να σταθεί στο πλευρό μας και τις επόμενες ημέρες».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου τα αιτήματα τους είναι:

«Όχι στο πέταμα του κόπου μας: 'Άμεση εφαρμογή πρωτοκόλλων για την επεξεργασία και μεταποίηση του γάλακτος εντός του νησιού με θερμική επεξεργασία, ώστε να μη χύνεται το γάλα και να μη χάνεται η παραγωγή. Να δοθούν άδειες διακίνησης και εκτός νησιού των μεταποιημένων προϊόντων και του θερμικά επεξεργασμένου γάλακτος τώρα!

Οργάνωση Εμβολιασμών Τώρα: Με αποκλειστικά επιστημονικά και όχι εμπορικά κριτήρια, για να μπει φρένο στη μετάδοση του ιού.

Μαζικές Προσλήψεις Μόνιμων Κτηνιάτρων: Πλήρη στελέχωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών και των περιφερειακών κτηνιατρείων του νησιού τώρα.

Ολοκληρωμένο σχέδιο για πλήρη ανασύσταση των Κοπαδιών με 100% κρατική χρηματοδότηση.

Αναπλήρωση Εισοδήματος στο 100% στον κτηνοτρόφο:

Αποζημίωση για το γάλα και τα σφάγια (Πάσχα κλπ) .

Κάλυψη των αυξημένων εξόδων για ζωοτροφές λόγω της καραντίνας.

Πάγωμα Χρεών και Οφειλών: Άμεση αναστολή πληρωμών σε τράπεζες, εφορία και ασφαλιστικά ταμεία για όλους τους πληγέντες κτηνοτρόφους.

Κρατικά Μέτρα Βιοασφάλειας: Αποκλειστική κρατική ευθύνη για απολυμαντικές τάφρους και θωράκιση των μονάδων και των τυροκομείων».