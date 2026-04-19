Πώς στηρίζονται οι startups στην Ελλάδα: Προγράμματα και ευκαιρίες

Το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας έχει πλέον αποκτήσει μεγαλύτερο βάθος, συνέργειες και εξωστρέφεια, με πρωτοβουλίες που συνδέουν πανεπιστήμια, τράπεζες, διεθνείς οργανισμούς και ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Από προγράμματα επιτάχυνσης έως διαγωνισμούς και επενδυτικές πλατφόρμες, το κοινό ζητούμενο είναι σαφές: Η μετατροπή ιδεών σε βιώσιμες επιχειρήσεις με διεθνή προοπτική.

Αυτή την χρονική περίοδο τρέχει το OpenAI Greek Startup Accelerator, το οποίο εντάσσεται σε μια κοινή προσπάθεια της Endeavor Greece, της OpenAI και της ελληνικής κυβέρνησης για την ενίσχυση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας υψηλής προστιθέμενης αξίας, την προσέλκυση ταλέντου και την καθιέρωση της Ελλάδας ως σύγχρονου οικοσυστήματος τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης. Το τρίμηνο πρόγραμμα, το πρώτο στο είδος του, ολοκληρώνεται τον Μάιο και στηρίζει ελληνικές AI-native νεοφυείς επιχειρήσεις. Συγκέντρωσε 240 αιτήσεις, από τις οποίες επιλέχθηκαν 21 ομάδες από 11 διαφορετικούς κλάδους, όπως healthtech, fintech, robotics και defense tech. Οι περισσότερες εδρεύουν στην Ελλάδα, ενώ ορισμένες δραστηριοποιούνται διεθνώς, αναδεικνύοντας το ισχυρό αποτύπωμα της ελληνικής επιχειρηματικής διασποράς. Το πρόγραμμα βασίζεται στη συνεργασία «OpenAI for Greece» (Σεπτέμβριος 2025) και προσφέρει πρόσβαση σε τεχνολογίες αιχμής, τεχνική υποστήριξη, mentoring και διεθνή δίκτυα, με στόχο τη δημιουργία παγκοσμίως ανταγωνιστικών εταιρειών από την Ελλάδα.

Ταυτόχρονα υλοποιείται για έβδομη χρονιά το Scale Up by Endeavor Greece, η πρώτη διεθνής επιχειρηματική κοινότητα που ξεκίνησε από τη χώρα. Σήμερα αριθμεί 64 εταιρείες, οι οποίες έχουν δημιουργήσει πάνω από 3.400 θέσεις εργασίας και έχουν αντλήσει περισσότερα από 900 εκατομμύρια δολάρια, επιβεβαιώνοντας ότι εταιρείες με παγκόσμιο αντίκτυπο μπορούν να αναπτυχθούν και από την Ελλάδα.

Σε πλήρη ανάπτυξη βρίσκεται και ο 16ος Διαγωνισμός Καινοτομίας και Τεχνολογίας της Εθνικής Τράπεζας που εντάσσεται στο πρόγραμμα NBG Business Seeds που έχει συμπληρώσει 15 χρόνια. Ο διαγωνισμός βρίσκεται στην τελική του φάση και οι νικητές θα ανακοινωθούν στην τελετή βράβευσης στις 10 Ιουνίου. Το Πρόγραμμα και συγκεκριμένα ο Διαγωνισμός Καινοτομίας και Τεχνολογίας αποτελεί πλέον έναν θεσμό για την ανάδειξη και την οικονομική στήριξη των start up επιχειρήσεων στη χώρα μας, που επιβεβαιώνει τον τρόπο με τον οποίο η Εθνική Τράπεζα αντιλαμβάνεται, ενεργεί και υποστηρίζει τις καινοτόμες επιχειρήσεις και την τεχνολογική εξέλιξη ως καθοριστικούς παράγοντες για την ανταγωνιστικότητα, την εξωστρέφεια και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Μέχρι σήμερα, πάνω από 5.416 ομάδες έλαβαν καθοδήγηση και υποδομές, ενώ 150 ομάδες βραβεύτηκαν μέσα από τον ετήσιο κύκλο του Προγράμματος. Παράλληλα, η Εθνική Τράπεζα παρέχει χρηματοδότηση και προχωρά σε στρατηγικές συνεργασίες με νεοφυείς επιχειρήσεις που αναδείχτηκαν μέσα από το Πρόγραμμα, σημειώθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Σε συνεχή ανοικτή γραμμή με το οικοσύστημα των νεοφυών επιχειρήσεων βρίσκεται και το egg - enter grow go της Eurobank, με τις νεοφυείς επιχειρήσεις να έχουν πλέον τη δυνατότητα να ενταχθούν σε αυτό μετά από σχετική διαδικασία, χωρίς πλέον να υπάρχουν προσκλήσεις και κύκλοι. Πρόσφατα στο egg Hub στο Μοσχάτο, ήρθαν σε κοινό χώρο startups, επενδυτές, ερευνητές, θεσμικοί εκπρόσωποι και στελέχη της αγοράς σε Summit που διοργανώθηκε και εστίασε σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως η Βιοεπιστήμη, η Βιωσιμότητα, η Υψηλή Τεχνολογία (Deep Tech) και η Ασφάλεια, με στόχο την ενίσχυση των εμπορικών συνεργασιών και των επενδυτικών ευκαιριών. Με παρουσία δεκατριών ετών, το egg έχει διαμορφώσει ένα ισχυρό και διαχρονικό αποτύπωμα στην ελληνική startup σκηνή. Από το 2013 έως σήμερα, έχει υποστηρίξει περισσότερες από 460 επιχειρηματικές ομάδες και πάνω από 1.600 νέους επιχειρηματίες, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη τεχνογνωσίας σε κρίσιμους κλάδους για την ελληνική οικονομία. Το egg - enter grow go της Eurobank έχει υποστηρίξει συνολικά 1.600 νέους επιχειρηματίες, από το 2013 ως σήμερα εντάσσοντας 460 επιχειρηματικές ομάδες στις πλατφόρμες του. Από αυτές, 97 ομάδες προέρχονται από πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού, ενώ 232 επιχειρηματικές ομάδες έχουν σήμερα νομική μορφή.

Η Alpha Bank θα τρέξει για δεύτερη χρονιά την άνοιξη το Διαγωνισμό FinQuest. Ο διαγωνισμός FinQuest θέτει στρατηγικές, θεματικές προκλήσεις και αναζητά δυναμικές νεοφυείς επιχειρήσεις με καινοτόμα προϊόντα ή υπηρεσίες που ήδη έχουν αναπτυχθεί με σκοπό την άμεση εφαρμογή των λύσεων τους στην τραπεζική καθημερινότητα. Υποστηρίζεται, παράλληλα, από ένα ευρύ δίκτυο στρατηγικών συνεργατών της Alpha Bank, όπως πανεπιστήμια, επενδυτικά κεφάλαια (VCs), εκπρόσωπους του startup οικοσυστήματος, συμβουλευτικές εταιρείες και κορυφαίες τεχνολογικές επιχειρήσεις. Οι ομάδες που φτάνουν στην κορυφή έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ποικίλα πλεονεκτήματα και δώρα. Πέραν των χρηματικών επάθλων έχουν δωρεάν πρόσβαση σε εργαλεία και πλατφόρμες που προσφέρουν οι υποστηρικτές του διαγωνισμού για την επιτάχυνση της ανάπτυξης των startups. Επίσης αποκτούν ευκαιρίες επιχειρηματικής συνεργασίας και εμπορικής ανάπτυξης, στρατηγική δικτύωση με επενδυτές και σημαντικούς εκπροσώπους του οικοσυστήματος, αλλά και ανατροφοδότηση για βελτιστοποίηση του επιχειρηματικού τους μοντέλου.

Με αυξανόμενη διεθνή απήχηση και αναπτυξιακό αποτύπωμα, ξεκίνησε και ο τρίτος κύκλος του EnvolveXL, σε 20 νεοφυείς επιχειρήσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενισχύοντας τη δυναμική του προγράμματος ως καταλύτη καινοτομίας και ανάπτυξης. Τι πρόγραμμα επιχειρηματικής επιτάχυνσης EnvolveXL, που αποτελεί την ναυαρχίδα του Envolve Entrepreneurship (https://envolveglobal.org), έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη της επενδυτικής ετοιμότητας αυτών των επιχειρήσεων και τη διασύνδεσή τους με την διεθνή επιχειρηματική κοινότητα. Το EnvolveXL, στοχεύει σε βάθος πενταετίας να υποστηρίξει συνολικά 100 startups ελληνικού ενδιαφέροντος προσφέροντάς τους τα εργαλεία, τη δικτύωση και την καθοδήγηση που απαιτούνται για την ανάπτυξή τους. Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη χρηματοδότηση και υποστήριξη του Libra Philanthropies. Η έναρξη του προγράμματος πραγματοποιήθηκε στις 6 Απριλίου, με την πρώτη συνάντηση του τρίτου κύκλου. Για τους επόμενους μήνες, οι ομάδες θα ακολουθήσουν ένα εντατικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και επιτάχυνσης της επιχείρησής τους - σε συνεργασία με πάνω από 60 έμπειρα στελέχη της αγοράς - με την κορύφωση του προγράμματος να πραγματοποιείται στις 16 Ιουνίου, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Στο Founders Arena, την κεντρική εκδήλωση του EnvolveXL, οι ομάδες που θα επιλεγούν θα παρουσιάσουν ζωντανά τα εγχειρήματά τους σε επενδυτές και εκπροσώπους του οικοσυστήματος καινοτομίας, με στόχο την εξωστρέφεια και την άντληση επενδυτικών κεφαλαίων.

Σε εξέλιξη είναι αυτή την χρονική περίοδο με 20 νέες ομάδες και περισσότερους από 50 συμμετέχοντες από ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων, από την Ιατρική και τη Νομική έως την Πληροφορική, τις Ψηφιακές Τέχνες και τις Οικονομικές Επιστήμες και ο 10ος κύκλος του Προγράμματος Επιχειρηματικής Επιτάχυνσης της Μονάδας Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας «Αρχιμήδης» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με στόχο να μετατραπούν οι καινοτόμες ιδέες των φοιτητών σε δυναμικές startups. Η διεπιστημονικότητα αποτελεί βασικό πυλώνα του προγράμματος, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου η γνώση, η τεχνολογία και η δημιουργικότητα συνδυάζονται με επιχειρηματική σκέψη. Το πρόγραμμα καλύπτει την απόσταση μεταξύ της μετάβασης από την ακαδημαϊκή σύλληψη μιας ιδέας στην επιχειρηματική πράξη. Με δομημένο πλαίσιο, σαφή χρονοδιαγράμματα και πρακτικό προσανατολισμό, η Επιχειρηματική Μονάδα του «Αρχιμήδη» λειτουργεί ως επιταχυντής για ιδέες που βρίσκονται σε πρώιμο ή ενδιάμεσο στάδιο ωρίμανσης. Στόχος είναι η συστηματική υποστήριξη των ομάδων, ώστε να ελέγξουν την εφικτότητα της πρότασής τους και να τη δοκιμάσουν σε πραγματικές συνθήκες αγοράς. Συμμετέχουν προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, ερευνητές, μέλη ΔΕΠ και λοιπό προσωπικό του ΕΚΠΑ, καθώς και απόφοιτοι έως και τρία έτη μετά την αποφοίτησή τους. Αίτηση μπορούν να καταθέσουν τόσο μεμονωμένα φυσικά πρόσωπα όσο και επιχειρηματικές ομάδες ή νεοφυείς επιχειρήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον ένα μέλος τους προέρχεται από την πανεπιστημιακή κοινότητα. Οι ομάδες που θα ξεχωρίσουν από την πρώτη φάση προχωρούν στη δεύτερη, όπου το βάρος μεταφέρεται στο επιχειρηματικό σχέδιο, στα οικονομικά, στη χρηματοδότηση και στην ανάπτυξη πωλήσεων. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με Demo Day, δίνοντας στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τις ιδέες τους σε επενδυτές και εκπροσώπους της αγοράς, ένα πρώτο, ουσιαστικό τεστ εξωστρέφειας για την επόμενη μέρα της καινοτομίας.

Μέσα από αυτές τις παράλληλες πρωτοβουλίες, έχει διαμορφωθεί ένα πιο ώριμο και διασυνδεδεμένο οικοσύστημα, όπου η καινοτομία δεν παραμένει θεωρητική άσκηση, αλλά μεταφράζεται σε πραγματικές επιχειρηματικές ευκαιρίες με διεθνή προοπτική.