ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 5,8% στις νέες επιχειρήσεις το 2025 – Πρωταγωνιστούν οι μεταφορές

Στις 140.229 ανήλθαν οι ενάρξεις λειτουργίας το περασμένο έτος παρά την καταγραφή σημαντικής αύξησης στις πτωχεύσεις

Σημαντική κινητικότητα στην ελληνική επιχειρηματικότητα καταγράφουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2025, με τις εγγραφές νέων επιχειρήσεων να σημειώνουν αύξηση 5,8%. Συνολικά, 140.229 νέες οντότητες ξεκίνησαν τη δραστηριότητά τους, έναντι 132.507 το 2024, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της εγχώριας αγοράς παρά τις προκλήσεις.

Οι κλάδοι με τις υψηλότερες επιδόσεις

Η ακτινογραφία της επιχειρηματικότητας δείχνει σαφή στροφή προς συγκεκριμένους τομείς, με τις μεταφορές και τη μεταποίηση να ηγούνται της ανόδου.

Μεταφορά και Αποθήκευση: Πρωταθλητής ανάπτυξης με εντυπωσιακή αύξηση 33,7% .

Πρωταθλητής ανάπτυξης με εντυπωσιακή αύξηση . Μεταποίηση: Σημαντική ενίσχυση κατά 17,6% .

Σημαντική ενίσχυση κατά . Χρηματοπιστωτικά: Άνοδος 23% κατά το δ' τρίμηνο του έτους.

Στον αντίποδα, αρνητικά πρόσημα σημειώθηκαν στην εστίαση και το κατάλυμα (-7,1%), καθώς και στον τομέα της ενέργειας (-4%), γεγονός που αντικατοπτρίζει τον κορεσμό ή την αναδιάρθρωση στους συγκεκριμένους κλάδους.

Η γεωγραφική κατανομή των νέων επιχειρήσεων

Η επιχειρηματική δραστηριότητα παρουσιάζει έντονα τοπικά χαρακτηριστικά, με τον πρωτογενή τομέα να κυριαρχεί στην επαρχία και τις υπηρεσίες στην πρωτεύουσα:

Γεωγραφική Περιοχή Κυρίαρχος Τομέας Πλήθος Εγγραφών Αττική Επαγγελματικές & Τεχνικές Δραστηριότητες 2.537 Κεντρική Ελλάδα Γεωργία, Δασοκομία & Αλιεία 4.974 Βόρεια Ελλάδα Γεωργία, Δασοκομία & Αλιεία 1.065 Νησιά Αιγαίου - Κρήτη Γεωργία, Δασοκομία & Αλιεία 1.705

Η «σκιά» των πτωχεύσεων

Παρά την αύξηση των ενάρξεων, τα στοιχεία της στατιστικής αρχής κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τη βιωσιμότητα των υφιστάμενων επιχειρήσεων. Οι πτωχεύσεις ανήλθαν σε 557, παρουσιάζοντας αλματώδη αύξηση 83,2% σε ετήσια βάση. Ειδικά το δ' τρίμηνο του 2025, η αύξηση των πτωχεύσεων εκτινάχθηκε στο 103,8% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Νομικές μορφές και τάσεις

Οι ατομικές επιχειρήσεις παραμένουν η ραχοκοκαλιά της νέας δραστηριότητας, ειδικά στον αγροτικό τομέα (9.515 εγγραφές). Στις κεφαλαιουχικές εταιρείες και τις λοιπές νομικές μορφές, ο τομέας της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη άνθηση του real estate στην Ελλάδα.